Ώρα Πατρών: «Η Δημοτική Αρχή διέλυσε την κυκλοφορία και την καθημερινότητα στην πόλη»

«Περιόρισαν την Όθωνος Αμαλίας, το μοναδικό φαρδύ δρόμο για την έξοδο της πόλης προς το Λιμάνι της και προς Πύργο με την δημιουργία δήθεν ποδηλατόδρομου (δεν τον χρησιμοποιεί κανένας)» τονίζει η Ώρα Πατρών.

Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης αναφέρει τα εξής:

Έκαναν ότι μπορούσαν από την δημοτική αρχή για να διαλύσουν τον κυκλοφοριακό ρυθμό που είχε η πόλη.

Με τις άστοχες, αναποτελεσματικές παρεμβάσεις τους, σε κέντρο και περιφέρεια, έχουν κάνει την ζωή των πολιτών αφόρητη. Μια πόλη σε νευρικό κλονισμό. Μια δημοτική αρχή που δε σέβεται την ασφάλεια, την ψυχική και σωματική υγεία των πολιτών.

Περιόρισαν την Όθωνος Αμαλίας, το μοναδικό φαρδύ δρόμο για την έξοδο της πόλης προς το Λιμάνι της και προς Πύργο με την δημιουργία δήθεν ποδηλατόδρομου (δεν τον χρησιμοποιεί κανένας), ενώ είχαν τη δυνατότητα και την άδεια να τον περάσουν μέσα από το παλιό λιμάνι και δίπλα στη θάλασσα, ως βήμα για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου.

Απαξίωσαν και κατήργησαν τρία περιφερειακά πάρκινγκ που λειτουργούσαν και ήταν συνδεδεμένα με λεωφορειακή γραμμή (Καλεντζώτη, Τερψιθέας, Αγιος Ανδρέας).

Κατήργησαν θέσεις στάθμευσης στα Προσφυγικά, Ζαρουχλέικα, έστειλαν στις καλένδες την αντιδρόμηση των Κανακάρη-Κορίνθου. Απαξίωσαν την ελεγχόμενη στάθμευση.

Γιατί άραγε επελέγη την συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής ότι μελετά νέα πάρκινγκ για να επιλύσει το κυκλοφοριακό και ότι θα αιτηθεί ηλεκτρικά λεωφορεία;

Τα γκάλοπ που έχει στα χέρια της προβάλλουν την αγανάκτηση των πολιτών, που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στα θέματα της καθημερινότητας. Επιπλέον προσπαθούν να προλάβουν το Τεχνικό Επιμελητήριο που ανακοίνωσε ότι έχει συστήσει ομάδα εργασίας για τα πιεστικά προβλήματα της καθημερινότητας.

Πριν από έξι μήνες 25 Ιανουαρίου 2025 η κ. Τογιοπούλου είχε προβεί στις ίδιες ανακοινώσεις. Περσινά ξινά σταφύλια. Απλά άλλαξε το πρόσωπο της ίδιας ανέξοδης προπαγάνδας (επισυνάπτουμε σχετικά αποσπάσματα).

1.Γιατί η δημοτική αρχή πριν κάνει τις οποιεσδήποτε παρεμβάσεις δεν προχωρούσε στην μελέτη που τώρα δήθεν θα ξεκινήσει;

2. Γιατί δε συνεργαζόταν με το ΤΕΕ, Πανεπιστήμιο ;

3. Γιατί δεν έκανε το αίτημα για αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων το 2021, με το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης;

Για να μην έχει καμία αμφιβολία ο πολίτης για την αγκύλωση της δημοτικής αρχής τα θέματα αυτά τα είχε εισαγάγει στο δημοτικό συμβούλιο με προτάσεις, η παράταξη μας Ώρα Πατρών από το 2021,χωρίς δυστυχώς να βρίσκουμε ανταπόκριση από τους ξερόλες τις δημοτικής αρχής.

Ποιος πληρώνει όμως τις συνέπειες αυτής της κατάστασης που δημιούργησαν στο κέντρο και την περιφέρεια οι φωστήρες της δημοτικής αρχής;

Οι συνέπειες για τους πολίτες, την τοπική οικονομία, τις Επιχειρήσεις είναι τεράστιες, ποιος θα καλύψει τους χαμένους τζίρους και τους κόπους μια ζωής;

Αλλά η Πολιτική του ΚΚΕ είναι ”όσο χειρότερα η κοινωνία, τόσο καλύτερα για το κόμμα”.

Η πόλη μας, η Πάτρα αποτελεί το πειραματόζωο αυτής της πολιτικής.