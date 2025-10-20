Καιρός: Κακοκαιρία σε δύο κύματα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Σε φθινοπωρινούς ρυθμούς θα κινηθεί ο καιρός αυτή την εβδομάδα με δύο κύματα κακοκαιρίας που θα επηρεάσουν τη χώρα από σήμερα έως και την Πέμπτη. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές βροχοπτώσεις, τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά, νότια και νησιωτικά τμήματα της Ελλάδας. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, το πρώτο κύμα θα επηρεάσει τη χώρα σήμερα και αύριο, ενώ το δεύτερο, μικρότερης διάρκειας αλλά με έντονα φαινόμενα, θα φτάσει την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου. Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για πολύ καλές ποτιστικές βροχές που σήμερα θα επηρεάσουν το νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και το νότιο Αιγαίο. Σταδιακή βελτίωση -αλλά πρόσκαιρη - από το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ την Τετάρτη και Πέμπτη έρχεται το δεύτερο κύμα που θα επηρεάσει τα δυτικά τα νότια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ( "καιρός του ανάποδου Π " ). Βελτίωση του καιρού από Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου), ενώ η πρόγνωση για την 28η είναι ακόμη επισφαλής )

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">ΠΟΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ- "Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ" <br> Πολύ καλές ποτιστικές βροχές σήμερα σε όλα τα κεντρικά και νότια . Οι καταιγίδες από το απόγευμα θα πλησιάσουν στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και αύριο θα επηρεάσουν και το νότιο Αιγαίο . Σταδιακή βελτίωση -αλλά πρόσκαιρη - από… <a href="https://t.co/N2Y0TyNboK">pic.twitter.com/N2Y0TyNboK</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/1979828220208845287?ref_src=twsrc%5Etfw">October 19, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Τσατραφύλλιας: "Αρχίζει με βροχές και καταιγίδες και τελειώνει με ηλιοφάνεια και 28άρια!"

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του αναλύει ανά ημέρα που θα σημειωθούν βροχές. Δευτέρα-Τρίτη: Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι περισσότερες βροχές. Σκόρπια ψιλόβροχα ή συννεφιές στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Τετάρτη-Πέμπτη: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. (Καιρός ανάποδο "Π"). Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο. Παρασκευή -Σάββατο - Κυριακή-Δευτέρα: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ο υδράργυρος σε υψηλά επίπεδα ( πάνω από 28 βαθμούς ).

Ανήμερα της Εθνικής μας εορτής, 28ης, η πρόγνωση προς το παρόν, παρουσιάζει χαμηλή αξιοπιστία!

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgiorgos.tsatrafyllias%2Fposts%2Fpfbid02LGS5BhpGS39cUGhDjWNgU8uBWE4u5fWE33XSdxKJdyNhenFoHVEnztwUzpDhxfPol&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Προειδοποιήσεις και οδηγίες

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ήδη εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για τη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια, όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές με έντονα φαινόμενα, να απομακρύνουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση, λόγω ολισθηρότητας και μειωμένης ορατότητας. Τι προβλέπεται για το υπόλοιπο της εβδομάδας

Από την Παρασκευή και μετά, η κακοκαιρία θα υποχωρήσει και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, κυρίως στα νότια και νησιωτικά τμήματα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται γενικά βελτιωμένος καιρός, με διαστήματα ηλιοφάνειας και ήπιες θερμοκρασίες. Η εβδομάδα, ωστόσο, θα κυλήσει με δύο έντονα διαστήματα βροχοπτώσεων και καταιγίδων, που απαιτούν προσοχή, κυρίως για τους κατοίκους και τους οδηγούς στα δυτικά και νότια της χώρας.