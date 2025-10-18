Αργίες 2025: Ποιες έχουν απομείνει μέχρι το τέλος του χρόνου και πότε θα κάτσουμε 4 ολόκληρες ημέρες

Λίγους μήνες από την εκπνοή του 2025.

Αν και το καλοκαίρι τελείωσε μόλις πριν από 1,5 μήνα, τα πόδια μας ξεκίνησαν να «βαραίνουν» από τις υποχρεώσεις και τη δουλειά. Για καλή μας τύχη, μέχρι το τέλος του χρόνου μας μένουν ακόμα 3 αργίες. Δύο από αυτές πέφτουν Πέμπτη και Παρασκευή δημιουργώντας ένα 4ημέρο κατάλληλο για ξεκούραση.

Η πρώτη αργία που έπεται είναι στις 28η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τρίτη. Όσοι μπορέσουν να πάρουν ρεπό τη Δευτέρα, θα μπορούν να περάσουν ένα ξέγνοιαστο τετραήμερο. Για τους πιο «άτυχους» θα είναι απλά ακόμη μία ημέρα ξεκούρασης μέσα στην εβδομάδα τους.

Η επόμενη αργία είναι τα Χριστούγεννα, 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025 Πέμπτη και Παρασκευή αντίστοιχα. Σε αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεται κανείς να «κολλήσει» ημέρα άδειας καθώς το τετραήμερο είναι απόλυτα εξασφαλισμένο.

Αν και λοιπόν μένουν μόνο λίγες ημέρες αργίας, τα Χριστούγεννα μας δίνουν τη δυνατότητα για απόλυτη χαλάρωση.



