Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι οι δύο 22χρονοι για τη διπλή δολοφονία

Μαραθώνια αποδείχθηκε η απολογία των δύο 22χρονων που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Μετά από 16 ώρες και γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (20.10.2025) ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή τους.

Όλες αυτές τις ώρες που οι 2 άνδρες, ο 22χρονος Ελληνοβρετανός και ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του που παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές, δεν σταμάτησαν να ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον, υποστηρίζοντας την αθωότητά τους σχετικά με το ποιος εισέβαλε στο μοιραίο κάμπινγκ της Φοινικούντας όπου έγινε η διπλή δολοφονία.

Ο Μπάμπης Λυκούδης, δικηγόρος του 22χρονου που παραδόθηκε για το διπλό έγκλημα, τόνισε στις κάμερες πως ο εντολέας του επιμένει πως δεν είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας. «Η ανάκριση παραμένει ανοιχτή», τόνισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος που κατηγορείται πως αφαίρεσε τη ζωή των δύο ανθρώπων στη Φοινικούντα, είπε ότι δεν είχε όπλο, δεν πυροβόλησε και «πάτησε» αρκετές φορές στο γεγονός ότι δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα ρούχα του. Ανέφερε επίσης ότι είχαν πάει μαζί με τον άλλον 22χρονο μόνο για εκβιασμό.

Αμφισβητεί τα λεγόμενα του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που υποστήριξε πως τον αναγνώρισε ως τον δράστη της δολοφονίας.

Οι αστυνομικοί έχουν πάρει πλέον το πράσινο φως, για να εξετάσουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων, για το διάστημα των τελευταίων 2 μηνών.

Τα ερωτήματα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα παραμένουν πολλά και αναπάντητα. Και οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν πως σκοπός τους ήταν να εκβιάσουν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να τους δώσει χρήματα. Ο λόγος που τα σχέδιά τους «χάλασαν» δεν έχει διευκρινιστεί.