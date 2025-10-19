Φοινικούντα: Έξι ώρες κράτησε η απολογία του 22χρονου- Αρνείται ότι είναι ο φυσικός αυτουργός

Ολοκληρώθηκε μετά από έξι ώρες η απολογία του 22χρονου Ελληνοβρετανού, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή ανθρωποκτονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Ο νεαρός, σύμφωνα με τον συνήγορό του,

διατήρησε τη θέση του ότι δεν είναι ο δράστης της επίθεσης.

Ο νεαρός επέμεινε στον αρχικό ισχυρισμό του πως δεν είναι ο φυσικός αυτουργός και ισχυρίστηκε πως «ο συγκατηγορούμενος είναι αυτός που εισήλθε στην σκηνή του εγκλήματος».

Σειρά στο γραφείο της ανακρίτριας πήρε ο 22χρονος συγκατηγορούμενος, η απολογία του οποίου ξεκίνησε πριν τις 20:00. Ο δικηγόρος του Ελληνοβρετανού, Δημήτρης Γκαβέλας, δήλωσε πως η απολογία του πελάτη του «ήταν μαραθώνια».

Σε ερώτηση για το τι υποστηρίζει ο 22χρονος για το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε από τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα του εγκλήματος, ο κ. Γκαβέλας απάντησε: «τι εξήγηση μπορεί να δώσει κανείς όταν η φερόμενη ως αναγνώριση είναι εσφαλμένη; Με τους συνεργάτες μου έχουμε ενδελεχώς διατρέξει την ένορκη κατάθεση του συγκεκριμένου υποτιθέμενου ή πραγματικού αυτόπτη μάρτυρα και βρίθει ανακριβειών».