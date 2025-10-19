Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Φοινικούντα: Έξι ώρες κράτησε η απολογία του 22χρονου- Αρνείται ότι είναι ο φυσικός αυτουργός

Φοινικούντα: Έξι ώρες κράτησε η απολογία...

Αυτή την ώρα απολογείται ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του

Ολοκληρώθηκε μετά από έξι ώρες η απολογία του 22χρονου Ελληνοβρετανού, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή ανθρωποκτονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Ο νεαρός, σύμφωνα με τον συνήγορό του,

Μουσείο Λούβρου: Ποια είναι τα κοσμήματα που κλάπηκανΜουσείο Λούβρου: Ποια είναι τα κοσμήματα που κλάπηκαν διατήρησε τη θέση του ότι δεν είναι ο δράστης της επίθεσης.

Ο νεαρός επέμεινε στον αρχικό ισχυρισμό του πως δεν είναι ο φυσικός αυτουργός και ισχυρίστηκε πως «ο συγκατηγορούμενος είναι αυτός που εισήλθε στην σκηνή του εγκλήματος».

Σειρά στο γραφείο της ανακρίτριας πήρε ο 22χρονος συγκατηγορούμενος, η απολογία του οποίου ξεκίνησε πριν τις 20:00. Ο δικηγόρος του Ελληνοβρετανού, Δημήτρης Γκαβέλας, δήλωσε πως η απολογία του πελάτη του «ήταν μαραθώνια».

Σε ερώτηση για το τι υποστηρίζει ο 22χρονος για το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε από τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα του εγκλήματος, ο κ. Γκαβέλας απάντησε: «τι εξήγηση μπορεί να δώσει κανείς όταν η φερόμενη ως αναγνώριση είναι εσφαλμένη; Με τους συνεργάτες μου έχουμε ενδελεχώς διατρέξει την ένορκη κατάθεση του συγκεκριμένου υποτιθέμενου ή πραγματικού αυτόπτη μάρτυρα και βρίθει ανακριβειών».


«Δεν έφερε όπλο, δεν πυροβόλησε με αυτό ο ίδιος. Ήταν έξω στη μηχανή», υποστήριξε. Ο 22χρονος ισχυρίζεται ότι βρέθηκε στη Φοινικούντα «διότι συνέδραμε τον φυσικό αυτουργό μίας πράξεως εκβίασης. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του. Ούτως ή άλλως προκύπτει ότι την κιθάρα δεν την έφερε ο ίδιος».

Ειδήσεις Τώρα

Μουσείο Λούβρου: Ποια είναι τα κοσμήματα που κλάπηκαν

Στην Αχαΐα το μεγαλύτερο ύψος βροχής την Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Κως: Στο Ασκληπιείο ορκίστηκαν 40 αριστούχοι γιατροί από όλο τον κόσμο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κάμπινγκ Φοινικούντα Δολοφονία

Ειδήσεις