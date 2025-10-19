Στα δικαστήρια οι δύο 22χρονοι για το φονικό στη Φοινικούντα - Δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα ρούχα του φερόμενου δράστη

Στα δικαστήρια της Καλαμάτας έφτασε ο ένας από τους δυο 22χρονους κατηγορούμενους με σκοπό να απολογηθεί για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, με θύμα τον 68χρονο ιδιοκτήτη του και τον επιστάτη.

Αργότερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί και ο δεύτερος, που θεωρείται συνεργός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι πέρασε την πόρτα της ανακρίτριας Καλαμάτας ο 22χρονος που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας.

Η απολογία του 22χρονου Ελληνοβρετανού, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς είχε αρνηθεί να απολογηθεί κατά τη σύλληψή του στη ΓΑΔΑ, στο πλαίσιο της προανάκρισης, περιοριζόμενος να δηλώσει – μέσω του δικηγόρου του – ότι ουδέποτε εισήλθε στον χώρο του κάμπινγκ «Άμμος».

Ο συγκεκριμένος κατονομάστηκε ως φυσικός αυτουργός από τον συνομήλικό του που παραδόθηκε στις αρχές και έχει ισχυριστεί ότι ήταν συνεργός. Παράλληλα, αναγνωρίστηκε ανεπιφύλακτα σε ειδική αίθουσα στη ΓΑΔΑ από τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα του φονικού.

Δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα ρούχα του

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα ρούχα που φορούσε ο φερόμενος ως δράστης τη μοιραία νύχτα – τα οποία εντοπίστηκαν στην οικία του κατά τη σύλληψη – δεν βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας. Εξετάζεται επίσης και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Την ίδια στιγμή, οι ερευνητές προσπαθούν να «χαρτογραφήσουν» τη διαδρομή που ακολούθησε ο 22χρονος συνεργός μετά το διπλό φονικό, από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, όπου εντοπίστηκε στο ΚΤΕΛ το απόγευμα της επόμενης ημέρας. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι κολύμπησε επί 7-8 ώρες και στη συνέχεια περπάτησε μέχρι τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Χθες στο Δικαστικό Μέγαρο της Καλαμάτας, βρέθηκε για περίπου 4 ώρες ο άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, ο ανιψιός του θύματος και απάντησε σε ερωτήσεις. Πρόκειται για τον εργοδότη του 22χρονου, του φερόμενου συνεργού της διπλής δολοφονίας, ο οποίος και έδωσε νέα στοιχεία στην υπόθεση.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή (17/10) βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και η σύντροφός του, συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο του 33χρονου. Ο ανιψιός υποστήριξε ότι αμέσως μετά το φονικό πραγματοποίησε δύο κλήσεις. Η πρώτη ήταν προς τη μητέρα του, αδελφή του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Η δεύτερη ήταν σε ένα κολλητό του φίλο στην Αθήνα.

Διευρύνεται το κάδρο των εμπλεκόμενων

Την πιθανή εμπλοκή και άλλων ατόμων – εκτός των δυο 22χρονων συλληφθέντων- στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα εξετάζουν οι αρχές, αναμένοντας τα αποτελέσματα της άρσης απορρήτου 7 κινητών τηλεφώνων που θα ρίξουν φως στην πολύκροτη υπόθεση.

«Είναι δεδομένο ότι εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Κάποιος είναι ο ηθικός αυτουργός και το έστησε για να εκμεταλευτεί καταστάσεις» ανέφερε ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Γιώργος Καλλιακμάνης στην τηλεόραση του OPEN. «Το πιο σημαντικό είναι το τηλεφώνημα της κοπέλας του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου συνεργού. Είναι πέριέργο τηλεφώνημα, έχεις δολοφονημένο τον θείο σου και παίρνεις έναν φίλο σου; Δεν παίρνεις συγγενείς σου; Δεν παίρνεις την αστυνομία;».

Εντωμεταξύ οι αρχές βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση του ατόμου που οδηγούσε το λευκό όχημα με το οποίοι οι αστυνομικοί θεωρούν ότι φυγαδεύτηκε ο ένας 22χρονος μετά τη δολοφονία.