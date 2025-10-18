Φοινικούντα: Για 4 ώρες κατέθετε ο επιχειρηματίας που δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα από τον ανιψιό του θύματος

Ενώπιον της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στη Φοινικούντα παρουσιάστηκε σήμερα (18/10/25) ο φίλος του 33χρονου ανιψιού και εργοδότης του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού.

Πρόκειται για το πρόσωπο που δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες για την υπόθεση, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου — ημέρα κατά την οποία διαπράχθηκε το διπλό φονικό — η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία. Σήμερα, ο ίδιος κατέθεσε στην ανακρίτρια για περισσότερο από τέσσερις ώρες, αναφέρει το newsit

Υπενθυμίζεται ότι χθες είχαν καταθέσει τόσο ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όσο και η σύντροφός του, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές εξηγήσεις για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας.