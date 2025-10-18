Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Φοινικούντα: Για 4 ώρες κατέθετε ο επιχειρηματίας που δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα από τον ανιψιό του θύματος

Φοινικούντα: Για 4 ώρες κατέθετε ο επιχε...

;Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή οι δύο 22χρονοι που έχουν συλληφθεί για τη δολοφονία

Ενώπιον της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στη Φοινικούντα παρουσιάστηκε σήμερα (18/10/25) ο φίλος του 33χρονου ανιψιού και εργοδότης του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού.

Πρόκειται για το πρόσωπο που δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες για την υπόθεση, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου — ημέρα κατά την οποία διαπράχθηκε το διπλό φονικό — η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία. Σήμερα, ο ίδιος κατέθεσε στην ανακρίτρια για περισσότερο από τέσσερις ώρες, αναφέρει το newsit

Υπενθυμίζεται ότι χθες είχαν καταθέσει τόσο ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όσο και η σύντροφός του, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές εξηγήσεις για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: "Άρπαξε" το σκεύος στην κουζίνα και κάλεσαν την πυροσβεστική

Πάτρα: Πάρκαρε δίπλα στις γραμμές και δεν θα μπορούσαν να κατέβουν οι μπάρες

Πύργος: Έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο παλιούς εμπόρους- Θλίψη για τον θάνατο του Βασίλη Λαμπαούνα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Φοινικούντα Κάμπινγκ Δολοφονία

Ειδήσεις