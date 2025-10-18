Back to Top
Πάτρα: Πάρκαρε δίπλα στις γραμμές και δεν θα μπορούσαν να κατέβουν οι μπάρες

Κλήθηκε η αστυνομία

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Αστυνομία, όταν ενημερώθηκε για ένα αυτοκίνητο που είχε σταθμεύσει επικίνδυνα κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σταθμάρχης κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ., αναφέροντας ότι ένα ΙΧ είχε παρκάρει στην οδό Βορείου Ηπείρου, σε σημείο που θα εμπόδιζε τη λειτουργία των προστατευτικών μπαρών της διάβασης. Αυτό δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο για διερχόμενα οχήματα, καθώς ο συρμός θα μπορούσε να περάσει χωρίς οι μπάρες να έχουν κατέβει.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό της Αστυνομίας για να επιληφθεί της κατάστασης.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Παρκάρισμα Γραμμές τρένου Μπάρες τρένου Τρένο Αστυνομία

