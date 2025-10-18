Πόσο πλήρωσαν το πετρέλαιο θέρμανσης στην Αχαΐα- Οι τιμές ανά περιοχή σε όλη τη χώρα

Πότε θα δοθεί το επίδομα
Με χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με πέρυσι ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη φετινή χειμερινή περίοδο.
Σύμφωνα με αναλύσεις διεθνών φορέων, η μείωση των τιμών αποδίδεται κυρίως στη στασιμότητα της παγκόσμιας οικονομίας, με βασικότερο παράδειγμα την επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Κίνα, αλλά και στην αυξημένη παραγωγή πετρελαίου παγκοσμίως.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, μετά από σχετική ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η οποία προβλέπει υπερπροσφορά της τάξεως των 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως έως το 2026, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σημείωσαν περαιτέρω πτώση.
Στην ελληνική αγορά, η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώνεται περίπου στο 1,09 ευρώ ανά λίτρο σε μεγάλες πόλεις, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο κυμαινόταν στα 1,18 με 1,19 ευρώ πανελλαδικά και στα 1,16 με 1,17 ευρώ στην Αττική.
Οι τιμές αυξάνονται για μικρότερες ποσότητες ή για παραδόσεις σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.
Ειδικότερα, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε στον Νομό Δωδεκανήσου από 1,30 ευρώ το λίτρο, στον Νομό Κυκλάδων από 1,25 ευρώ το λίτρο, στον Νομό Ρεθύμνης 1,23 ευρώ το λίτρο, στον Νομό Κέρκυρας 1,19 ευρώ το λίτρο και στον Νομό Άρτας 1,18 ευρώ το λίτρο.
Στην Αχαΐα η μέση τιμή λιανικής στις 16 Οκτωβρίου ήταν 1,127 ευρώ το λίτρο
Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης θα διατηρηθούν στα επίπεδα των 1,09 με 1,10 ευρώ ανά λίτρο για αρκετό χρονικό διάστημα, αναφέρει ο ot.gr
Την ίδια στιγμή, συγκρατημένες είναι έως τώρα και οι παραγγελίες πετρελαίου από τους καταναλωτές, λόγω καιρού ή / και προσδοκιών για υποχώρηση των διεθνών τιμών που θα μετακυλισθεί στις τιμές καταναλωτή.
Από τη μία οι επιχειρήσεις του κλάδου ελπίζουν σε ενίσχυση των πωλήσεων τους και από την άλλη πλευρά οι οικιακοί καταναλωτές βλέπουν μεν χαμηλή τιμή αλλά ποντάρουν σε ακόμη φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης.
