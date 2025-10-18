Γάζα: Κρίσιμες ώρες για την εκεχειρία - Το αδιέξοδο στον αφοπλισμό της Χαμάς και οι ισραηλινές πιέσεις

Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στη Γάζα και το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αφενός η Χαμάς δεν δίνει τις απαντήσεις που περιμένει το Ισραήλ, και αφετέρου η πλευρά του Μπενιαμίν Νετανιάχου στέλνει το μήνυμα ότι ο «χρόνος τελειώνει».

Aνώτερος αξιωματούχος της παλαιστινιακής οργάνωσης δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η Χαμάς σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί για τον αφοπλισμό της οργάνωσης.

Ο Μοχάμεντ Ναζάλ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ανέφερε παράλληλα ότι η οργάνωση είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός διάρκειας έως και πέντε ετών, προκειμένου να ανοικοδομηθεί η κατεστραμμένη Γάζα, με εγγυήσεις για το τι θα συμβεί στη συνέχεια, ανάλογα με το αν θα δοθούν στους Παλαιστινίους «ορίζοντες και ελπίδα» για την ίδρυση κράτους.

Ο Νάζαλ υπερασπίστηκε την άγρια καταστολή της οργάνωσης στη Γάζα, όπου πραγματοποιήθηκαν δημόσιες εκτελέσεις. Όπως είπε κατά τη διάρκεια του πολέμου λαμβάνονται πάντα «έκτακτα μέτρα» και όσοι εκτελέστηκαν ήταν εγκληματίες ένοχοι για δολοφονίες.

Ερωτηθείς αν η Χαμάς θα παραδώσει τα όπλα της, ο Νάζαλ δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση.

«Δεν μπορώ να απαντήσω με ναι ή όχι. Ειλικρινά, εξαρτάται από τη φύση του σχεδίου. Το σχέδιο αφοπλισμού για το οποίο μιλάτε, τι σημαίνει; Σε ποιον θα παραδοθούν τα όπλα;», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι τα θέματα που θα συζητηθούν στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των όπλων, δεν αφορούν μόνο τη Χαμάς αλλά και άλλες ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες και θα απαιτήσουν από τους Παλαιστινίους να καταλήξουν σε μια ευρύτερη θέση.

Η αυστηρή απάντηση Νετανιάχου

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου όταν ρωτήθηκε σχετικά από το Reuters για τις παραπάνω δηλώσεις, ανέφερε ότι το Ισραήλ είναι προσηλωμένο στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και συνεχίζει να τηρεί και να εκπληρώνει τη δική του πλευρά του σχεδίου.

«Η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους στο στάδιο 1. Δεν το έχει κάνει. Η Χαμάς γνωρίζει πού βρίσκονται τα πτώματα των ομήρων μας. Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί όπως ορίζει η συμφωνία. Χωρίς εξαιρέσεις. Δεν το έχει κάνει. Η Χαμάς πρέπει να συμμορφωθεί με το σχέδιο 20 σημείων. Ο χρόνος τους τελειώνει», τόνισε σε δήλωση προς το Reuters.

Κραυγή αγωνίας για 170.000 τραυματίες στη Γάζα

Την ίδια στιγμή όπως μεταδίδει το Al Jazeera, ο διευθυντής της Ιατρικής Εταιρείας Αρωγήςστη Γάζα δήλωσε ότι 170.000 τραυματίες χρειάζονται χειρουργικές επεμβάσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έλλειψης ιατρικού εξοπλισμού στην πολιορκημένη περιοχή.

Το Ισραήλ συνεχίζει να έχει κλειστό το συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο και έχει μπλοκάρει άλλα σημαντικά συνοριακά περάσματα, εμποδίζοντας την παράδοση βοήθειας μεγάλης κλίμακας στη Γάζα.

Οι οργανώσεις αρωγής, ο ΟΗΕ και οι παλαιστινιακές αρχές δηλώνουν ότι τα συνοριακά περάσματα πρέπει να ανοίξουν και για ιατρικές διακομιδές.

Ταυτοποιήθηκε η σορός του Ισραηλινού ομήρου

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι τα τελευταία λείψανα που παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα και επιστράφηκαν στο Ισραήλ είναι αυτά ενός νεκρού ομήρου.

Όπως μεταδίδει το BBC, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι ο όμηρος που επέστρεψε είναι ο 75χρονος Ελιγιάχου Μαργκαλίτ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου και η σορός του μεταφέρθηκε στη Γάζα από το κιμπούτς Nir Oz.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από το Ισραήλ τον Δεκέμβριο του 2023, ένα μήνα μετά την απελευθέρωση της κόρης του Nili, η οποία είχε επίσης αιχμαλωτιστεί, κατά τη διάρκεια μιας προσωρινής εκεχειρίας.

Ο Μαργκαλίτ, γνωστός στην οικογένεια και τους φίλους του ως Τσόρτσιλ, είναι ο δέκατος νεκρός όμηρος που επιστρέφεται από τη Γάζα. Τα λείψανα άλλων 18 ατόμων δεν έχουν ακόμη επαναπατριστεί.

Σε δήλωσή του, το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών περιέγραψε τον κ. Μαργκαλίτ ως «καουμπόι στην καρδιά», ο οποίος διαχειριζόταν για πολλά χρόνια ένα κτηνοτροφικό αγρόκτημα και στάβλους αλόγων στο Νιρ Οζ.