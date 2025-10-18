Washington Post- Ανάλυση: Αρκούσε ένα τηλεφώνημα του Πούτιν, για ν' αλλάξει και πάλι στάση ο Τραμπ

«Η επίσκεψη του Ζελένσκι συνοψίζεται σε μία φράση: ο Πούτιν κατάφερε πάλι να τους ξεπεράσει όλους» σχολίασε ο Κιρίλ Ντμίτριεφ
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκατέστησαν τις σχέσεις τους μέσω ενός τηλεφωνήματος που έγινε την Πέμπτη, μία ημέρα πριν από τη σημαντική συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι.
Στη συνάντηση αυτή θα εξεταζόταν το ενδεχόμενο αποστολής νέων όπλων μεγάλης εμβέλειας στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με την Washington Post, μέχρι εκείνη την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τραμπ φαινόταν διατεθειμένος να ενισχύσει τις ουκρανικές δυνάμεις με πυραύλους Tomahawk. Ωστόσο, μετά την κλήση με τον Πούτιν και τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι την Παρασκευή, ο Τραμπ υιοθέτησε πιο ήπιους τόνους και έδωσε έμφαση στο ενδεχόμενο πραγματοποίησης νέας συνόδου κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο.
«Ο Πούτιν κατάφερε πάλι να τους ξεπεράσει όλους»
Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού ταμείου επενδύσεων και στενός σύνδεσμος του Κρεμλίνου με την κυβέρνηση Τραμπ, σχολίασε: «Η επίσκεψη του Ζελένσκι συνοψίζεται σε μία φράση: ο Πούτιν κατάφερε πάλι να τους ξεπεράσει όλους». Αυτή η αλλαγή στάσης εντάσσεται στην συχνά μεταβαλλόμενη θέση του Τραμπ έναντι του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία φαίνεται να επηρεάζεται κάθε φορά μετά από επικοινωνία με τον Πούτιν.
Μέχρι στιγμής, η Μόσχα έχει καταφέρει να αποτρέψει τον Τραμπ από το να επιβάλει νέες κυρώσεις σε βάρος της ή να στείλει πιο ισχυρά όπλα στο Κίεβο. Αυτό επιτυγχάνεται προσφέροντάς του διαρκώς ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία, την ώρα που εντείνει τις στρατιωτικές της επιθέσεις.
«Ελπίζω να τελειώσουμε τον πόλεμο, χωρίς να χρειαστεί να μιλήσουμε για Tomahawk. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά κοντά σε αυτό» δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, προσθέτοντας: «Δεν θέλουμε να δίνουμε πράγματα που χρειαζόμαστε, για να προστατεύσουμε τη χώρα μας».
Αντί να ανακοινώσει νέα βοήθεια προς την Ουκρανία, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι θα πραγματοποιήσει νέα σύνοδο με τον Πούτιν, «για να δούμε αν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον άδοξο πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας». Επιπλέον, δεν υπήρξε καμία αναφορά ή καταδίκη στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιδρομές στις Ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, εν όψει του δύσκολου χειμώνα.
Σύμφωνα με τον Πούτιν, ο οποίος συνομίλησε με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, η συνάντηση αναμένεται να λάβει χώρα σε περίπου δύο εβδομάδες στη Βουδαπέστη. Στόχος είναι η «διαμόρφωση μιας σειράς ενεργειών για την ειρηνική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης». Ωστόσο, το Κρεμλίνο δεν έδειξε να αλλάζει ουσιαστικά τη στάση του. Διατήρησε τη ρητορική ότι η κατάσταση είναι «περίπλοκη» και δεν μπορεί να επιλυθεί γρήγορα, ενώ συνεχίζει να απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο εκεχειρίας.
Ο Ντμίτριεφ υπογράμμισε μάλιστα πως «το νέο σενάριο» του Πούτιν προβλέπει «πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση χωρίς παρεμβολές». Αυτό δείχνει για άλλη μια φορά τη στρατηγική του Ρώσου ηγέτη να αποφύγει τη συνάντηση με τον Ζελένσκι και να περιορίσει τον διάλογο σε επίπεδο μεγάλων δυνάμεων.
Ο Πούτιν ξεκίνησε την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Τραμπ επαινώντας τη «μεγάλη επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή», την οποία απέδωσε στη συμφωνία της Γάζας. Εξήρε επίσης τη Μελάνια Τραμπ για «τις προσπάθειές της να επιστρέψουν τα παιδιά στις οικογένειές τους», παρότι, όπως επισημαίνει η Washington Post, τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν δείξει γυμνές φωτογραφίες της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ τουλάχιστον δύο φορές μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
Το 63% των Ρώσων επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου
Ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να προειδοποίησε τον Τραμπ ότι η αποστολή πυραύλων Tomahawk θα κατέστρεφε τις σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας και θα ματαίωνε κάθε πιθανότητα ειρήνης. Αυτά τα επιχειρήματα φαίνεται να έπεισαν τον Αμερικανό ηγέτη.
Παρ' όλα αυτά, και παρά τη ρητορική νίκης του Κρεμλίνου, οι δυτικές κυρώσεις και το κόστος του πολέμου έχουν επιβαρύνει σοβαρά τη ρωσική οικονομία, με τις στρατιωτικές δαπάνες να απορροφούν περίπου το 40% του προϋπολογισμού. Παράλληλα, σύμφωνα με το ανεξάρτητο Ινστιτούτο Levada, το 63% των Ρώσων επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, έναντι μόλις 30% που ζητά τη συνέχισή του.
Ωστόσο, καμία από αυτές τις ενδείξεις δυσαρέσκειας δεν φαίνεται ικανή να απειλήσει το καθεστώς Πούτιν, το οποίο έχει ενισχύσει την καταστολή και έχει επιβάλει αυστηρή λογοκρισία σε οποιαδήποτε κριτική του στρατού ή του πολέμου.
