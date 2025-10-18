Back to Top
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Συνελήφθη πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Αττικής

Συνελήφθη πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας ...

Κατασχέθηκαν φωτοβολίδες, κοντάρια, μάσκες και άλλα αντικείμενα

Ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Super Liege στην Αττική, συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι, Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για παραβάσεις των νομοθεσιών για τις φωτοβολίδες, τα όπλα και τον αθλητισμό.

Για την υπόθεση διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα και ύστερα από σχετικές καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες, σε χώρο Δημοτικού Σταδίου σε περιοχή της Αττικής, από οπαδούς συγκεκριμένης ομάδας διενεργείται διακίνηση, αποθήκευση και απόκρυψη φωτοβολίδων, κροτίδων και όπλων, υπό την ανοχή του προέδρου αυτής.

Όπως προέκυψε, το εν λόγω Στάδιο έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια δημοτική Αρχή προς χρήση στην εν λόγω ομάδα, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κλειδωμένο χώρο του Σταδίου από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -17 φωτοβολίδες,

• σωλήνας εκτόξευσης βολών,

• -7 κοντάρια,

• -3 κράνη,

• πλήθος σπρέι,

• πλήθος μασκών και

• ρουχισμός άλλων ομάδων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

