Πιπίλες: Βρέθηκε χημική ουσία που συνδέεται με καρκίνο και υπογονιμότητα

Ανησυχία έχει προκαλέσει η ανίχνευση μιας επικίνδυνης χημικής ουσίας σε πιπίλες γνωστών εταιρειών, καθώς συνδέεται με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, όπως αυξημένο κίνδυνο καρκίνου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, στις πιπίλες των εταιρειών Philips (Ολλανδία), Curaprox (Ελβετία) και Sophie la Girafe (Γαλλία), εντοπίστηκε η ουσία διφαινόλη Α (BPA).

Η εξέλιξη αυτή στάθηκε αφορμή να σημάνει συναγερμός. Η Philips δήλωσε ότι διενήργησε πρόσθετους ελέγχους που δεν εντόπισαν BPA, ενώ η Sophie la Girafe υποστήριξε ότι η ποσότητα που βρέθηκε ήταν ασήμαντη. Και οι τρεις πιπίλες κυκλοφορούσαν στην αγορά ως «χωρίς BPA» ή «από φυσικό καουτσούκ».

Να σημειωθεί ότι η BPA είναι μια συνθετική χημική ουσία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πλαστικών, αλλά έχει παρόμοια χημική δομή με την ορμόνη οιστρογόνο, την οποία μιμείται στο ανθρώπινο σώμα και σε άλλα ζώα.

Σύμφωνα με την Κλόι Τόπινγκ, ακτιβίστρια της οργάνωσης Chem Trust, που δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε: «Οι επιπτώσεις της BPA στην υγεία είναι εκτεταμένες: καρκίνος του μαστού, καρκίνος του προστάτη, ενδομητρίωση, καρδιακές παθήσεις, παχυσαρκία, διαβήτης, αλλοιώσεις του ανοσοποιητικού συστήματος, επιπτώσεις στην αναπαραγωγή, την ανάπτυξη του εγκεφάλου και τη συμπεριφορά – ακόμη και τη συμπεριφορά των παιδιών».