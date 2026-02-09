Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Μετά την ανάποδη τούμπα στα προκριματικά, ο Αμερικανός πατινέρ έκανε backflip στο ένα πόδι και πήρε το χρυσό

«Τρελάθηκε» μέχρι... κι ο Νόβακ Τζόκοβιτς με τον 21χρονο Αμερικανό Ιλία Μαλίνιν και το απίθανο σάλτο που δεν είχε γίνει από 1998
Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς αθλητές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 στο Μιλάνο είναι δίχως αμφιβολία ο Αμερικανός Ιλία Μαλίνιν.
Μία μέρα μετά την εκτέλεση ενός διπλού ανάποδου άλματος με δύο πόδια ως μέρος του σύντομου προγράμματός του στην ομαδική διοργάνωση του καλλιτεχνικού πατινάζ, ο νεαρός Αμερικανός ανέβασε τον πήχη ακόμα περισσότερο αφού εκτέλεσε ένα ακόμα εντυπωσιακότερο άλμα και προσγειώθηκε στο ένα πόδι κατά τη διάρκεια του ελεύθερου προγράμματος των ανδρών στην ομαδική διοργάνωση της Κυριακής στο Μιλάνο. Μια εμφάνιση που οδήγησε την ομάδα των ΗΠΑ στο χρυσό μετάλλιο.
Με το backflip που έκανε με το ένα πόδι, ο Μαλίνιν έγινε ο πρώτος που εκτελεί αυτό το άλμα μετά τη Γαλλίδα πατινέρ Σούρια Μποναλί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Ναγκάνο το 1998. Η Μποναλί το εκτέλεσε με το ένα πόδι, παρά το γεγονός ότι ήταν απαγορευμένο εκείνη την εποχή, και της αφαιρέθηκαν βαθμοί για αυτό.
Ο Σέρβος θρύλος του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς βρισκόταν στο κοινό για τον αγώνα της Κυριακής και έμεινε άναυδος από την μυθική κίνηση του 21χρονου αθλητή
«Είδα τον Τζόκοβιτς εκεί και ήταν πραγματικά απίστευτο», είπε ο Μαλίνιν. «Άκουσα από όλους ότι μετά την προσγείωσή μου στο backflip, έμεινε άφωνος και στεκόταν εκεί με τα χέρια στο κεφάλι. Σκέφτηκα: «Θεέ μου, είναι απίστευτο. Είναι μια μοναδική στιγμή να βλέπεις έναν διάσημο τενίστα να παρακολουθεί την απόδοσή μου. Είμαι εντελώς συγκλονισμένος».
Η παράσταση του Μαλίνιν, του χάρισε 200,03 βαθμούς και τον έβαλε μπροστά από τον Ιάπωνα Σουν Σότο. Αυτό το πλεονέκτημα επί του Σότο έσωσε επίσης την ομάδα των ΗΠΑ, καθώς την βοήθησε να υπερασπιστεί το χρυσό μετάλλιο από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022 στην ομαδική διοργάνωση του καλλιτεχνικού πατινάζ.
Η ομάδα των ΗΠΑ τερμάτισε με 69 πόντους στην ομαδική διοργάνωση, έναν πόντο μπροστά από την ομάδα της Ιαπωνίας. Η Ιταλία εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο με 60 πόντους μετά την παράσταση του Ματέο Ρίτσο, η οποία τελείωσε με τον Ιταλό πατινέρ να τρέχει και να γλιστράει με τα γόνατά του προς τους συμπαίκτες του στο box τους.
«Ήταν διασκεδαστικό», είπε ο Malinin το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου μετά την εκτέλεση του backflip του. «Εννοώ, έλα τώρα, το κοινό απλά φώναζε και ήταν εκτός ελέγχου. Πραγματικά αυτό με βοήθησε να νιώσω την ευγνωμοσύνη της Ολυμπιακής σκηνής».
