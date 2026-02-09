Ο Ίφιτος Πατρών έσπασε το αήττητο του ΑΟ Ταταύλα

Δυνατό φινάλε επιφύλαξε στους φίλους του Πινγκ - πονγκ η αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την Α2 εθνική κατηγορία των γυναικών.

Ο Ίφιτος Πατρών νίκησε το μεσημέρι της Κυριακής (08/02) τον ΑΟ Ταταύλα με 4-3 στον αγώνα κορυφής, που κράτησε 3 ώρες και 40 λεπτά και χάρισε σασπένς και θέαμα.

Στην 11η αγωνιστική και ένα διήμερο πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας η ομάδα της αχαϊκής πρωτεύουσας έσπασε το αήττητο του βασικού του αντιπάλου στη διεκδίκηση της πρωτιάς. Οι δύο ομάδες συγκατοικούν πλέον στην 1η θέση και όλα μοιάζουν να …ξεκινούν από την αρχή. Κι αυτό γιατί ο ΑΟ Ταταύλα ναι μεν έχει υπεροχή στα μεταξύ τους αποτελέσματα γιατί στον 1ο γύρο είχε επικρατήσει με 4-2, όμως αυτό δεν μετράει για τα πλέι οφ.

Για την πιθανή ισοβαθμία εκεί μετράει μόνο το τι έγινε στην έξτρα διαδικασία και όχι στη διάρκεια των δύο γύρων. Σε κάθε περίπτωση μετά τα νέα βαθμολογικά δεδομένα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η συνέχεια στην «κόντρα» ανάμεσα στις δύο ομάδες, που ξεχωρίζουν στην κατηγορία.

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Ταταύλα – Ίφιτος Πατρών 3-4:

Σωτηρία Νικολαΐδου – Μαρία-Αργυρή Γιώτη 3-0 (11-8, 11-6, 11-2)

Qi Xinyu - Ντουσίτσα Τοντόροβιτς 0-3 (7-11, 10-12, 5-11)

Κωνσταντίνα Παντερή – Χριστίνα Αθανασοπούλου 1-3 (11-6, 5-11, 8-11, 9-11)

Νικολαΐδου – Τοντόροβιτς 1-3 (9-11, 11-7, 9-11, 7-11)

Παντερή – Γιώτη 3-1 (8-11, 11-4, 11-8, 11-3)

Qi – Αθανασοπούλου 3-2 (15-13, 8-11, 12-10, 9-11, 11-6)

Qi/Νικολαΐδου - Τοντόροβιτς/Αθανασοπούλου 1-3 (11-9, 7-11, 3-11, 8-11)

Το Π.Κ.Δ. Ταύρου προχώρησε νικηφόρα απέναντι στον Έσπερο Καλλιθέας και παράλληλα εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Πέρα Θεσσαλονίκης από τους Φοίνικες Πατρών με 4-0. Αυτό σημαίνει ότι ο Ταύρου εξασφαλίζει ουσιαστικά την 3η θέση της regular season

Έσπερος και Φοίνικες ισοβαθμούν στην 5η θέση και στα πλέι άουτ θα έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα για την παραμονή. Ο 7ος Προφήτης Ηλίας νίκησε τον συντοπίτη ΓΑΟ Πειραιά που παραμένει χωρίς θετικό αποτέλεσμα, όμως είναι δύο βαθμούς πίσω από τις ομάδες της παραπάνω θέσης.

Τα αποτελέσματα στην Α2 Εθνική κατηγορία:

Πέρα Θεσσαλονίκης - Φοίνικες Πατρών 0-4

ΑΟ Προφήτη Ηλία – ΓΑΟ Πειραιά 4-1

ΠΚΔ Ταύρου – ΠΟΚ Έσπερος 4-0

ΑΟ Ταταύλα – Ίφιτος Πατρών 3-4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (σε 11 αγωνιστικές)

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ

1. ΑΟ Ταταύλα 21

-. Ίφιτος Πατρών 21

3. ΠΚΔ Ταύρου 19

4. Πέρα Θεσσαλονίκης 17

------------------------------------

5. ΠΟΚ Έσπερος 15

-. Φοίνικες Πατρών 15

7. Προφήτης Ηλίας Πειραιά 13

8. ΓΑΟ Πειραιά 11