Αστραπή Πάτρας: Στην κορυφή της Ευρώπης ο Απόστολος Παναγόπουλος!

Μια ιστορική στιγμή για τον ΑΣ Αστραπή μας και το πατραϊκό Τάε κβον ντο!

Ο Αποστόλης Παναγόπουλος κατέκτησε το Χρυσό μετάλλιο ΜΕΤΑΛΛΙΟ στο διεθνές πρωτάθλημα G1 Austrian Open, αποδεικνύοντας πως το μέλλον του αθλήματος του ανήκει.

Παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 17 ετών, ο Απόστολος αγωνίστηκε στην ολυμπιακή κατηγορία Ανδρών και με 5 εμφατικές νίκες άφησε πίσω του παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές από εθνικές ομάδες-κολοσσούς, όπως η Ιταλία και η Γαλλία.

Αυτή η επιτυχία δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα αναφέρςεται σε σχετική ανακοίνωση:

-Της σκληρής, καθημερινής δουλειάς με τους προπονητές μας Κωνσταντίνο και Χρήστο Αντωνακόπουλο.

-Της καθοδήγησης του δασκάλου Σπύρου Ραμαντάνη που βρέθηκε στο πλευρό του στους αγώνες.

-Της αμέριστης στήριξης από το επιστημονικό μας επιτελείο (διατροφολόγο, φυσιοθεραπευτή, ψυχολόγο).

Με αυτή τη νίκη, κερδίζουμε πολύτιμους βαθμούς για την ολυμπιακή κατάταξη και εδραιώνουμε την Αστραπή Πατρών στον παγκόσμιο χάρτη των κορυφαίων συλλόγων.

Συνεχίζουμε με πίστη, όραμα και σκληρή δουλειά!