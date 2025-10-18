Mενίδι: Νεκρός ο οδηγός του ΙΧ που “καρφώθηκε” σε δέντρο

Την τελευταία του πνοή άφησε ο οδηγός του ΙΧ που κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε πάνω σε δέντρο στην περιοχή του Μενιδίου
Κατέληξε ο οδηγός του ΙΧ που “καρφώθηκε” σε δέντρο, τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/10), στην περιοχή του Μενιδίου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 5:00 τα ξημερώματα, όταν Ι.Χ. κινούμενο επί της λεωφόρου Πάρνηθος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε δέντρο με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί αρχικά σοβαρά.
Στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που δεν χρειάστηκε να προβεί σε κάποια ενέργεια, καθώς ο οδηγός απεγκλωβίστηκε μόνος του.
Ωστόσο, στη συνέχεια παρελήφθη από πλήρωμα διασωστών του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου έπειτα από λίγες ώρες άφησε την τελευταία του πνοή.
