Πύργος: Έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο παλιούς εμπόρους- Θλίψη για τον θάνατο του Βασίλη Λαμπαούνα

Στο πένθος έχει βυθιστεί η κοινωνία του Πύργου και ο εμπορικός κόσμος της ηλειακής, και όχι μόνο, αγοράς, μετά το άκουσμα του θανάτου του Βασίλη Λαμπαούνα.

Ο Βασίλης Λαμπαούνας έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών αφήνοντας πίσω του βαριά παρακαταθήκη αλλά και μια ολόκληρη εποχή.

Ο εκλιπών ήταν ένας από τους πιο παλιούς εμπόρους στην πόλη του Πύργου, ξεκινώντας την πορεία του στον συγκεκριμένο κλάδο από ένα κατάστημα στην οδό της Αιόλου. Πήρε την απόφαση να επεκτείνει την επιχείρησή του, μεταφέροντάς την στην «καρδιά» του Πύργου και πιο συγκεκριμένα στον πεζόδρομο της 28ης Οκτωβρίου – αρχή της οδού Ερμού, δίπλα από την κεντρική πλατεία.

Εκεί άνοιξε το κατάστημα με έπιπλα και είδη προικός, που σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα τετραόροφο πολυκατάστημα με έπιπλα, χαλιά, υφάσματα κ.α., το οποίο διαχειρίζονται τα παιδιά του.

Ήταν επίσης πρώτος εξάδελφος με τον επίσης πρωτοπόρο για την εποχή του έμπορο Θεόδωρο Λαμπαούνα, που διατηρούσε ε για πολλά χρόνια, περισσότερα από 50, κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, αλλά και λευκών ειδών (τώρα τα έχουν αναλάβει τα παιδιά του) στην συμβολή Σισίνη & Κρεστενίτου, κοντά στο αρχαιολογικό μουσείο, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

