Ποιο φρούτο δεν τρώει ποτέ γιατρός του Harvard και γιατί



Τα φρούτα αποτελούν σημαντικό σύμμαχο για την υγεία μας, όμως δεν ωφελούν όλα το πεπτικό σύστημα στον ίδιο βαθμό.

Ένας γαστρεντερολόγος του Harvard, ο Δρ. Saurabh Sethi, αξιολόγησε δέκα από τα πιο συχνά καταναλισκόμενα φρούτα, με βάση το πώς επηρεάζουν το έντερο, αποκαλύπτοντας ποιο φρούτο αποφεύγει ο ίδιος και ποια θεωρεί πιο ωφέλιμα.

Όπως αναφέρει, οι πολύ ώριμες μπανάνες είναι μία από τις χειρότερες επιλογές, καθώς περιέχουν υψηλά επίπεδα ζάχαρης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα και δεν τροφοδοτούν σωστά τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου.

Με την ωρίμανση, οι μπανάνες χάνουν σε φυτικές ίνες και ανθεκτικό άμυλο – δύο συστατικά που λειτουργούν ως πρεβιοτικά και ενισχύουν την υγεία του εντέρου.

Αντίθετα, οι ελαφρώς άγουρες μπανάνες περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες και συμβάλλουν στην πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη τύπου 2 και καρκίνου του παχέος εντέρου.

Τα φρούτα που βοηθούν την πέψη

Στην πρώτη θέση της λίστας του βρίσκονται τα μύρτιλα, τα οποία είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και θωρακίζουν τον οργανισμό από χρόνιες ασθένειες. Ακολουθεί το ρόδι, το οποίο περιέχει πολυφαινόλες που μειώνουν τη φλεγμονή, έναν από τους βασικούς παράγοντες κινδύνου για καρδιοπάθειες.



Επίσης, τα ακτινίδια ξεχωρίζουν χάρη στις διαλυτές φυτικές τους ίνες, που διευκολύνουν τη δυσκοιλιότητα και συμβάλλουν σε πιο τακτικές κενώσεις.



Σταφύλια, πορτοκάλια και άλλες (μέσες) επιλογές

Στη μέση της κατάταξης βρίσκονται τα μήλα, τα αχλάδια και τα πεπόνια, ενώ πιο χαμηλά συναντώνται τα σταφύλια και τα πορτοκάλια. Παρότι τα σταφύλια περιέχουν βιταμίνη C και κάλιο, θεωρούνται φτωχότερα σε συνολική θρεπτική αξία σε σχέση με άλλα φρούτα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, τα πορτοκάλια, αν και είναι πλούσια σε βιταμίνη C, φολικό οξύ και αντιοξειδωτικά, μελέτη έχει συνδέσει την υπερβολική κατανάλωση εσπεριδοειδών με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του δέρματος. Οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο στις φωτοευαισθητοποιές ιδιότητες των φρούτων, αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Ωστόσο, η βιταμίνη C παραμένει απαραίτητη για το (υγιές) δέρμα, τα αιμοφόρα αγγεία, τα οστά και τους χόνδρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αποθηκεύεται στο σώμα και, επομένως, πρέπει να λαμβάνεται καθημερινά από τη διατροφή ή, εφόσον χρειάζεται, από συμπληρώματα.