Πάτρα: "Άρπαξε" το σκεύος στην κουζίνα και κάλεσαν την πυροσβεστική

Η φωτιά είχε σβήσει πριν την άφιξη της πυροσβεστικής
Για καπνούς σε διαμέρισμα στην Αγίου Νικολάου στην Πάτρα, ειδοποιήθηκε πριν λίγο η πυροσβεστική.
Η ΠΥ έφτασε στο σημείο και σύμρφωνα με πληροφορίεςσ είχε πάρει φωτιά μαγειρικό σκεύος, ωστόσο η φωτιά είχε σβήσει πριν την άφική της.
Η υπηρεσία κινητοποιήθηκε με ένα όχημα και δύο άνδρες.
