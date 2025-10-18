Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: "Άρπαξε" το σκεύος στην κουζίνα και κάλεσαν την πυροσβεστική

Πάτρα: "Άρπαξε" το σκεύος στην...

Η φωτιά είχε σβήσει πριν την άφιξη της πυροσβεστικής

Για καπνούς σε διαμέρισμα στην Αγίου Νικολάου στην Πάτρα, ειδοποιήθηκε πριν λίγο η πυροσβεστική.

Η ΠΥ έφτασε στο σημείο και σύμρφωνα με πληροφορίεςσ είχε πάρει φωτιά μαγειρικό σκεύος, ωστόσο η φωτιά είχε σβήσει πριν την άφική της.

Η υπηρεσία κινητοποιήθηκε με ένα όχημα και δύο άνδρες.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Πάρκαρε δίπλα στις γραμμές και δεν θα μπορούσαν να κατέβουν οι μπάρες

Πύργος: Έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο παλιούς εμπόρους- Θλίψη για τον θάνατο του Βασίλη Λαμπαούνα

Αργίες 2025: Ποιες έχουν απομείνει μέχρι το τέλος του χρόνου και πότε θα κάτσουμε 4 ολόκληρες ημέρες

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική

Ειδήσεις