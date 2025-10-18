Πάτρα: "Άρπαξε" το σκεύος στην κουζίνα και κάλεσαν την πυροσβεστική

Για καπνούς σε διαμέρισμα στην Αγίου Νικολάου στην Πάτρα, ειδοποιήθηκε πριν λίγο η πυροσβεστική.

Η ΠΥ έφτασε στο σημείο και σύμρφωνα με πληροφορίεςσ είχε πάρει φωτιά μαγειρικό σκεύος, ωστόσο η φωτιά είχε σβήσει πριν την άφική της.

Η υπηρεσία κινητοποιήθηκε με ένα όχημα και δύο άνδρες.