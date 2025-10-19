Μουσείο Λούβρου: Ποια είναι τα κοσμήματα που κλάπηκαν

Κοσμήματα «ανεκτίμητης αξίας», εκ των οποίων το ένα έχει ήδη εντοπιστεί, εκλάπησαν σήμερα το πρωί από το μουσείο του Λούβρου, στο κέντρο του Παρισιού, κατά τη διάρκεια μιας θεαματικής ληστείας, οι δράστες της οποίας έχουν διαφύγει.

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα, 10:30 - 10:40 ώρα Ελλάδας), όταν τρεις ή τέσσερις διαρρήκτες εισήλθαν στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος.

Οι δράστες έσπασαν τα παράθυρα της αίθουσας με τη βοήθεια τροχού, αφού έφτασαν εκεί εξωτερικά με τη κινητό γερανό, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές. Τα κοσμήματα φυλάσσονταν μέσα σε προθήκες.

Ένα από τα κοσμήματα βρέθηκε «κοντά» στο μουσείο, ανακοίνωσε το μεσημέρι η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, προσθέτοντας πως βρίσκεται «υπό αξιολόγηση».

Αν και η υπουργός αρνήθηκε να διευκρινίσει για ποιο κόσμημα πρόκειται, η εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι πιστεύεται ότι ήταν το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρας Ευγενίας. Όπως σημείωσε η εφημερίδα, το κόσμημα έχει σπάσει.

Σύμφωνα με την Le Parisien, κλάπηκαν συνολικά εννέα κοσμήματα, αλλά δύο έχουν ήδη ανακτηθεί, συμπεριλαμβανομένου του στέμματος της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Ποια κοσμήματα κλάπηκαν

Εννέα από τα 23 κομμάτια της συλλογής κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας, πρόλαβαν οι κλέφτες να «σηκώσουν»: ένα σετ κοσμημάτων, ένα κολιέ, σκουλαρίκια, δύο στέμματα -συμπεριλαμβανομένου αυτού της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο βρέθηκε σπασμένο- και μια καρφίτσα.

Bρέθηκε και ένα δεύτερο αντικείμενο, αν και δεν είναι γνωστό ακριβώς ποιο.

Σύμφωνα με πηγή μέσα από το μουσείο, το διάσημο διαμάντι «Régent» -το μεγαλύτερο της συλλογής, άνω των 140 καρατιών- δε συμπεριλαμβάνεται στα κλεμμένα αντικείμενα.