Η στιγμή της διάρρηξης στο Λούβρο- ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Κοσμήματα «ανεκτίμητης αξίας», εκ των οποίων το ένα έχει ήδη εντοπιστεί, εκλάπησαν σήμερα το πρωί από το μουσείο του Λούβρου, στο κέντρο του Παρισιού, κατά τη διάρκεια μιας θεαματικής ληστείας, οι δράστες της οποίας έχουν διαφύγει.
Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα, 10:30 - 10:40 ώρα Ελλάδας), όταν τρεις ή τέσσερις διαρρήκτες εισήλθαν στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος.
Σύμφωνα με την Le Parisien, οι δράστες ήταν τέσσερις.
Το BFMTV, δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή που ένας εκ των δραστών με κίτρινο γιλέκο και κουκούλα, φαίνεται να «πριονίζει» γυάλινη προθήκη στην φημισμένη Αίθουσα του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται πολύτιμα κοσμήματα και αυτοκρατορικά κειμήλια.
Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας βρέθηκε κοντά στο μουσείο
Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, ένα από τα κοσμήματα που κλάπηκαν σήμερα στη διάρκεια θεαματικής ληστείας στο Λούβρο, βρέθηκε κοντά στο μουσείο έχοντας υποστεί ζημιές, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP από πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.
