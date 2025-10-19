Στην Αχαΐα το μεγαλύτερο ύψος βροχής την Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Στην Πελοπόννησο και το Νότιο Ιόνιο εντοπίζονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής της Κυριακής 19/10 έως τις 18:20 το απόγευμα.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 18:20, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα έχει καταγραφεί στην Κάτω Βλασία Αχαΐας και είναι ίσο με 44,8 χιλιοστά.