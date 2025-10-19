Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Στην Αχαΐα το μεγαλύτερο ύψος βροχής την Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα έχει καταγραφεί στην Κάτω Βλασία Αχαΐας και είναι ίσο με 44,8 χιλιοστά.

Στην Πελοπόννησο και το Νότιο Ιόνιο εντοπίζονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής της Κυριακής 19/10 έως τις 18:20 το απόγευμα.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 18:20, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Βροχή Καιρός

Ειδήσεις