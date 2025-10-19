Στην Αχαΐα το μεγαλύτερο ύψος βροχής την Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα έχει καταγραφεί στην Κάτω Βλασία Αχαΐας και είναι ίσο με 44,8 χιλιοστά.
Στην Πελοπόννησο και το Νότιο Ιόνιο εντοπίζονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής της Κυριακής 19/10 έως τις 18:20 το απόγευμα.
Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 18:20, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα έχει καταγραφεί στην Κάτω Βλασία Αχαΐας και είναι ίσο με 44,8 χιλιοστά.
