Γιάννης Πανίτσας: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του τραγουδιστή

Στα Λουσικά το τελευταίο αντίο

Στα Λουσικά πραγματοποιήθηκε σήμερα η κηδεία του τραγουδιστή Γιάννη Πανίτσα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 55 χρόνια του.

Πολύς κόσμος τον συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία.

Ο Γιάννης Πανίτσας νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ήταν ένας πολύ αγαπητός και προσιτός καλλιτέχνης, είχε συνδεθεί για πολλά χρόνια με τη νυχτερινή διασκέδαση στην Πάτρα και με το λαικό τραγούδι το οποίο υπηρέτησε με πάθος.

Δείτε βίντεο εδώ

