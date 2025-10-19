Νέες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας- Συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση ο Νετανιάχου

Σύμφωνα με μαρτυρία δημοσιογράφου του AFP, τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνές, στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα σήμερα», ο ι σραηλινός στρατός «ξεκίνησε σειρά πληγμάτων κατά στόχων τρομοκρατών της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού, την ώρα που Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στη Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας , έπειτα από τους πρώτους βομβαρδισμούς στην ίδια περιοχή νωρίτερα σήμερα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απάντηση σε επιθέσεις της Χαμάς, τις οποίες διέψευσε η παλαιστινιακή οργάνωση.

Επείγουσα σύσκεψη υπό τον Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου συγκάλεσε το βράδυ έκτακτη σύσκεψη με τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Κατζ, καθώς και τους επικεφαλής της Shin Bet και της Mossad, για να εξεταστεί η απάντηση της χώρας στα γεγονότα της Ράφα.

Πληροφορίες από την ισραηλινή πλευρά αναφέρουν ότι ένοπλοι στη Λωρίδα της Γάζας εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον στρατευμάτων του IDF, προκαλώντας άμεση αντεπίθεση με αεροπορικά πλήγματα. Στρατιωτική πηγή υποστηρίζει ότι στόχος των επιδρομών ήταν ένα σύστημα τούνελ που χρησιμοποιούσε η Χαμάς στο παρελθόν για την κράτηση Ισραηλινών ομήρων.

Την ίδια ώρα, παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν εικόνες από επιθέσεις στην περιοχή Khan Younis, όπου ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Ιζ αντ-Ντιν αλ-Κασάμ, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στην κατάπαυση του πυρός και δεν έχει καμία εμπλοκή στα σημερινά γεγονότα στη Ράφα.

Αντίθετα, παλαιστινιακές πηγές στη Γάζα αναφέρουν ότι οι συγκρούσεις σημειώθηκαν μεταξύ της Χαμάς και ενόπλων συμμοριών που φέρονται να καθοδηγούνται από τον Γιασίρ Αμπού Σαμπάμπ, ο οποίος –σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς– είχε εξοπλιστεί από τον ισραηλινό στρατό.

Η κατάσταση στη Ράφα παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, ενώ διεθνείς παρατηρητές προειδοποιούν ότι ένα νέο κύμα επιθέσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση της εκεχειρίας, που κρατά εύθραυστα εδώ και εβδομάδες.

Το σαουδαραβικό δίκτυο Al-Hadath μετέδωσε ότι στόχος των ισραηλινών επιδρομών στην κεντρική Γάζα ήταν ο Yahya al-Mabhouh, διοικητής των Δυνάμεων Nukhba, της επίλεκτης μονάδας της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα. Το όνομά του είχε εμφανιστεί σε παλαιστινιακά δημοσιεύματα ως ένα από τα έξι άτομα που σκοτώθηκαν σε επίθεση δυτικά του Deir al-Balah.

Αναλυτές εκτιμούν ότι εάν επιβεβαιωθεί η εμπλοκή ανώτερων στελεχών της Χαμάς στα σημερινά γεγονότα, το Ισραήλ θα εντείνει τις επιχειρήσεις του, βάζοντας τέλος στην ήδη εύθραυστη ισορροπία που επιτεύχθηκε μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων.

Το Ισραήλ θα διακόψει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέχρι νεωτέρας

Το Ισραήλ θα διακόψει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέχρι νεωτέρας, αναφέρουν δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου, αφού η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός.