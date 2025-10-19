Χαμάς: «Στόχος της επίθεσης στη Ράφα ήταν μια αντίπαλη συμμορία όχι ο στρατός του Ισραήλ»

Σε συναγερμό βρίσκονται οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν σήμερα δυνάμεις της Χαμάς στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως μαχητές της Χαμάς διεξήγαγαν «πολλές επιθέσεις» κατά των ισραηλινών δυνάμεων (IDF) πέραν της «κίτρινης γραμμής», που είναι η ουδέτερη ζώνη, με ρουκέτες και πυρά από ελεύθερο σκοπευτή, τις οποίες χαρακτήρισε ως «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας».

Μάλιστα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία προχώρησε σε αντίποινα, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα κλιμακώνοντας τις εντάσεις, με την εκεχειρία να βρίσκεται ένα «βήμα» πριν την κατάρρευση μια εβδομάδα περίπου αφού τέθηκε σε ισχύ.

Μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τη Χαμάς υποστήριξαν ότι η επιχείρηση στη Ράφα δεν είχε ως στόχο τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ, αλλά αντιθέτως τον Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ, τον ηγέτη μιας παλαιστινιακής πολιτοφυλακής που έχει έδρα τη Ράφα.

Η Χαμάς έχει κατηγορήσει τον Αμπού Σαμπάμπ και τους υποστηρικτές του ότι συνεργάζονται με το Ισραήλ. Ο ίδιος αρνείται ότι λαμβάνει ισραηλινή στήριξη ή ότι έχει επαφές με τον ισραηλινό στρατό.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την εκεχειρία στη Γάζα, ένας αξιωματούχος ασφαλείας της Χαμάς δήλωσε ότι υψηλόβαθμος συνεργάτης του Αμπού Σαμπάμπ «εξουδετερώθηκε» και πλέον είναι σε εξέλιξη η αναζήτηση του ίδιου του Αμπού Σαμπάμπ.

Η κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα ανακοίνωσε χθες Σάββατο (18.10.2025) ότι το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε 47 παραβιάσεις της εκεχειρίας, προκαλώντας τον θάνατο 38 ανθρώπων και τον τραυματισμό 143 άλλων.

Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρες οι επιπτώσεις των σημερινών ισραηλινών πληγμάτων, της σοβαρότερης δοκιμασίας της ήδη εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 11 Οκτωβρίου 2025.

Η ισραηλινή κυβέρνηση και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται εδώ και ημέρες ότι παραβιάζουν τη συμφωνία, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας.

Εξάλλου το Ισραήλ απαιτεί από τη Χαμάς να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της αναφορικά με την επιστροφή των ομήρων.

Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει απελευθερώσει και τους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούσε και έχει επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα 12 νεκρών ομήρων σε σύνολο 28. Ωστόσο δηλώνει ότι χρειάζεται προσπάθεια και ειδικός εξοπλισμός για να ανακτήσει τα πτώματα που βρίσκονται παγιδευμένα κάτω τα ερείπια.