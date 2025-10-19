Σε κρίσιμο σημείο η εκεχειρία στη Γάζα - Το Ισραήλ καταγγέλλει επίθεση της Χαμάς και απαντά με βομβαρδισμούς

Σε σοβαρό κίνδυνο βρίσκεται η εκεχειρία στη Γάζα καθώς ένοπλοι της Χαμάς φαίνεται ότι επιτέθηκαν σε ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, με τους Ισραηλινούς να απαντούν με αεροπορικούς βομβαρδισμούς, το πρωί της Κυριακής (19.10.25).

Τρομοκρατικές ομάδες στη Λωρίδα της Γάζας εξαπέλυσαν επίθεση κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη νότια Γάζα, στην περιοχή Ράφα, αναφέρει η ιστοσελίδα The Times of Israel, προκαλώντας αντίδραση από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

Οι πληροφορίες αυτές συνοδεύονται από αναφορές περί παραβίασης της συμφωνίας εκεχειρίας από τη Χαμάς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον ισραηλινό στρατό σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες και τον χρόνο της επίθεσης.

«Το περιστατικό φαίνεται να αποτελεί την τελευταία παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημο σχόλιο.

Την Παρασκευή, σύμφωνα με τις IDF, αρκετοί τρομοκράτες βγήκαν από ένα τούνελ στην περιοχή Ράφα και άνοιξαν πυρ κατά των ισραηλινών στρατευμάτων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί στο περιστατικό αυτό», σημειώνει η ιστοσελίδα.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα η Χαμάς απέρριψε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, το οποίο επικαλέστηκε «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ. Η Χαμάς σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε το Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».

Ισραήλ: Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ταυτοποίησαν τη σορό ομήρου που παραδόθηκε το Σάββατο από τη Χαμάς

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι ταυτοποίησαν τη σορό του Ρόνεν Ένγκελ, του ενός εκ των δύο θανόντων ομήρων, οι σοροί των οποίων παραδόθηκαν το Σάββατο, από τη Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι «ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου Ρόνεν Ένγκελ» για την επιστροφή της σορού του στο Ισραήλ, πληροφορία που επιβεβαιώθηκε σε ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στην ανακοίνωση αυτή, το Ισραήλ δηλώνει ξανά ότι δεν θα κάνει «κανέναν συμβιβασμό» και ότι δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες έως ότου όλοι οι νεκροί όμηροι που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας επαναπατριστούν.

Ο 54χρονος Ρόνεν Ένγκελ, κάτοικος του κιμπούτς Νιρ Οζ, στο νότιο Ισραήλ, είχε απαχθεί από το σπίτι του και σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου του 2023 κατά την επίθεση άνευ προηγουμένου μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και το πτώμα του είχε μεταφερθεί στον παλαιστινιακό θύλακα. Ο θάνατός του είχε ανακοινωθεί από το Ισραήλ την 1η Δεκεμβρίου του 2023.

Η σύζυγός του Καρίνα και οι δύο κόρες τους Γιουβάλ και Μίκα είχαν επίσης απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου του 2023, αλλά είχαν αφεθεί ελεύθερες κατά την πρώτη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε συναφθεί με τη Χαμάς τον Νοέμβριο του 2023, ύστερα από 52 ημέρες που κρατούνταν.

Δύο σοροί, η μία εκ των οποίων του Ρόνεν Ένγκελ, παραδόθηκαν από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας χθες το βράδυ στη Γάζα, προτού μεταφερθούν σε ιατροδικαστικό κέντρο για να ταυτοποιηθούν.

Βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου ύστερα από δύο χρόνια πολέμου που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στη Λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς όφειλε να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, που εξακολουθούσε να κρατάει, το αργότερο ως τις 13 Οκτωβρίου.

Το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα απελευθέρωσε εγκαίρως τους 20 τελευταίους εν ζωή ομήρους που κρατούσε, αλλά μέχρι στιγμής έχει παραδώσει μόνον 12 από τις 28 σορούς θανόντων ομήρων που βρίσκονταν υπό την κατοχή της.