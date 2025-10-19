Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Χαμάς σχεδιάζει επίθεση κατά αμάχων στη Γάζα

Η εκεχειρία στην Γάζα εξακολουθεί να βρίσκεται σε τεντωμένο σκοινί μετά τις πληροφορίες που έχει η Ουάσιγκτον για τις προθέσεις της Χαμάς.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε χθες Σάββατο (18.10.2025) ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες» ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς σχεδίαζε επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας».

«Αυτή η σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον παλαιστινίων αμάχων θα αποτελούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας,υπονομεύοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρμεντ.

«Εάν η Χαμάς εξαπολύσει αυτήν την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκεχειρίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της επίθεσης της Χαμάς, αλλά η ανακοίνωση έρχεται μετά από μια εβδομάδα αναφορών για δημόσιες εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν από μαχητές της παλαιστινιακής οργάνωσης εναντίον δεκάδων μελών αντίπαλων φατριών, καθώς και άλλων Παλαιστινίων που κατηγορούνται για συνεργασία με το Ισραήλ.

«Οι εγγυητές απαιτούν από τη Χαμάς να τηρήσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους όρους της κατάπαυσης του πυρός», αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων που πρέπει να επιστραφούν στο Ισραήλ κατ’ εφαρμογήν της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Η παράταση του κλεισίματος του περάσματος της Ράφα (…) μπλοκάρει την είσοδο του ειδικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τον εντοπισμό των ανθρώπων που έχουν εξαφανισθεί κάτω από τα ερείπια (…) και θα προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάσυρση και την παράδοση των σορών», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Χαμάς.

Νωρίτερα, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει ότι το πέρασμα της Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας».

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος με την Αίγυπτο θα εξετασθεί βάσει του αν η Χαμάς θα επιστρέψει τις σορούς των ομήρων και θα εφαρμόσει τα συμπεφωνημένα.