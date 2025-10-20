Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Οκτωβρίου

Σήμερα 20 Οκτωβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάμαι τον Άγιο Αρτέμιο καθώς και την μνήμη των Οσίου Γερασίμου ασκητού εν Κεφαλληνία, Αγίας Ενόης, Οσίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδοςτης.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, με βάση το Εορτολόγιο Οκτωβρίου, είναι τα εξής:

Αρτέμιος,

Αρτέμης,

Άρτεμις,

Αρτέμη,

Αρτέμιδα,

Αρτεμία,

Αρτεμισία,

Γεράσιμος,

Μάκης,

Μικές,

Μίκης,

Γερασιμούλα*,

Διάνα,

Ντιάνα,

Ενόη,

Ματρώνα,

Ματρόνα*,

Κερασιά,

Κερασία.

Άγιος Αρτέμιος

Αξιωματούχος του Βυζαντίου, που μαρτύρησε επί αυτοκράτορος Ιουλιανού το 363 και αγιοποιήθηκε από τη Χριστιανική Εκκλησία.

Ο αριστοκρατικής καταγωγής Αρτέμιος γεννήθηκε στην Αντιόχεια και τιμήθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο με τα υψηλά αξιώματα του πατρικίου, του δούκα και του αυγουστάλιου της Αλεξανδρείας. Υπήρξε απηνής διώκτης των ειδωλολατρών της Αιγύπτου, γεγονός που προκάλεσε την αντίδρασή τους και την έκφραση παραπόνων προς τον ομοϊδεάτη τους αυτοκράτορα Ιουλιανό, τον επονομασθέντα Παραβάτη.

Ο Ιουλιανός διέταξε τη σύλληψη του Αρτεμίου και όταν αυτός κατήγγειλε τον αυτοκράτορα ότι επιδιώκει την επαναφορά της ειδωλολατρίας στη χριστιανική Βυζαντινή αυτοκρατορία, έδωσε εντολή να τον βασανίσουν απάνθρωπα. Τον μαστίγωσαν αλύπητα και του έσπασαν τα κόκαλα με πέτρες. Τελικά, ο Ιουλιανός διέταξε να τον αποκεφαλίσουν για παραδειγματισμό.

Ο Άγιος Αρτέμιος αγιοποιήθηκε από τη Χριστιανική Εκκλησία, παρότι ήταν αιρετικός (Αρειανιστής). Στον Άγιο αποδίδονται ιάσεις κήλης και συναφών παθήσεων, καθώς και 45 θαύματα.

Ο Άγιος Αρτέμιος είναι προστάτης της Ελληνικής Αστυνομίας και πολιούχος της Μυκόνου.

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης και η Διεθνής Ημέρα Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.