Τραμπ σε μουσουλμάνες εκλεγμένες: «Μπείτε σε μια βάρκα μαζί με τον παράφρονα Ντε Νίρο και γυρίστε από εκεί που ήρθατε»

Όλα ξεκίνησαν όταν η Ρασίντα Τλάιμπ παλαιστινιακής καταγωγής αλλά και η Ίλχαν Όμαρ, σομαλικής καταγωγής, έκριναν τον Ντόναλντ Τραμπ για την σκληρή πολιτική του έναντι των μεταναστών.

Λίγες ώρες μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ (που έσπασε «ρεκόρ» σε διάρκεια) για την Κατάσταση του Έθνους και αφού οι δύο μουσουλμάνες Δημοκρατικές τον αποδοκίμασαν από τα έδρανα του Κογκρέσου, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε μέσω Truth Social, λέγοντας πως κανονικά «θα έπρεπε να κλειστούν σε άσυλο για ψυχικά ασθενείς» και «να σταλούν πίσω από εκεί όπου ήρθαν».

Νέο γύρο αντιπαράθεσης, με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, εξαπέλυσε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ , αυτή τη φορά βάζοντας στο στόχαστρό του τις Δημοκρατικές γυναίκες βουλευτές και μουσουλμάνες, Ίλχαν Όμαρ και Ρασίντα Τλάιμπ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Rep. Ilhan Omar, of Minnesota shouted "you have killed Americans" as President Donald Trump slammed Democrats for demanding for reform before funding the Department of Homeland Security.<br><br>Omar was referring to the federal immigration crackdown in Minnesota, where Renee Good and… <a href="https://t.co/MRdxgJtdTe">pic.twitter.com/MRdxgJtdTe</a></p>— CNN (@CNN) <a href="https://twitter.com/CNN/status/2026513845963956582?ref_src=twsrc%5Etfw">February 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε μέσω του Truth Social τις δυο πολιτικούς, αποκαλώντας τες «παλαβές», «θεότρελες», «ψυχικά διαταραγμένες», που «ειλικρινά, μοιάζουν σαν να έπρεπε να εισαχθούν σε ψυχιατρείο», προτού κρίνει πως «θα έπρεπε να τις στείλουμε πίσω, εκεί από όπου ήρθαν–το συντομότερο δυνατό».

Και οι δύο γυναίκες βουλευτές φώναξαν «σκοτώνετε Αμερικανούς» κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ, με την Ομάρ να τον κατηγορεί πως είναι «ψεύτης».

Στην μακροσκελή ανάρτησή του αναφέρθηκε και στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο που τον αποκάλεσε παράφρονα.

«Θα έπρεπε πραγματικά να μπουν σε μια βάρκα με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, έναν άλλο άρρωστο και παράφρονα άνθρωπο με, πιστεύω, εξαιρετικά χαμηλό IQ, που δεν έχει απολύτως καμία ιδέα τι κάνει ή λέει», σχολίασε.

Η Τλάιμπ απάντησε με την σειρά της, μέσω X, ότι τα σχόλια του Ντόνλαντ Τραμπ δείχνουν πως «το έχει χάσει».

Η μη κυβερνητική οργάνωση Συμβούλιο για τις Αμερικανικές-Ισλαμικές Σχέσεις (Council on American-Islamic Relations, CAIR) επέκρινε επίσης την τοποθέτηση του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τη ρατσιστική.

«Είναι ρατσιστικό και μισαλλόδοξο να λέγεται ότι δυο μουσουλμάνες βουλεύτριες θα έπρεπε να σταλούν στις χώρες όπου γεννήθηκαν ή από όπου ήλθαν οι πρόγονοί τους επειδή επέκριναν τους σκοτωμούς Αμερικανών» από ομοσπονδιακούς πράκτορες, έκρινε ο διευθυντής της CAIR, ο Έντουαρντ Άχμεντ Μίτσελ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα ότι δημοσιογράφοι «συκοφαντούν» τον αρχηγό του κράτους κατηγορώντας τον για ρατσισμό.

Η εκστρατεία μαζικών συλλήψεων μεταναστών ενόψει της απέλασής τους που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ το 2025 επικρίνεται, ακόμη περισσότερο μετά τους θανάτους δυο Αμερικανών, μητέρας και νοσοκόμου, από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων σε διαδηλώσεις στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχουν πεθάνει υπό κράτηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) φέτος, ενώ το 2025 πέθαναν τουλάχιστον 31.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ ειπτέθηκε εκ νέου εναντίον μελών της κοινότητας των Σομαλών μεταναστών στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας πως «σομαλοί πειρατές» λεηλατούν τη Μινεσότα.

Η κυβέρνησή του, με αφορμή κατηγορίες περί απάτης σε βάρος του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας από Σομαλούς μετανάστες στην πολιτεία αυτή, ανέπτυξε χιλιάδες πράκτορες για επιχειρήσεις συλλήψεων μεταναστών εκεί.

Ο Ρεπουμπλικάνος παρουσιάζει τις ενέργειές του ως επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της απάτης και τη βελτίωση της ασφάλειας, καθώς αποδίδει, χωρίς αποδείξεις, την αύξηση της «εγκληματικότητας» στους μετανάστες.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι η πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ δημιουργεί ατμόσφαιρα φόβου στη χώρα και ότι χρησιμοποιεί μεμονωμένες υποθέσεις ως πρόσχημα για να στοχοποιεί τους μετανάστες.

Αμφισβητούν εξάλλου το κατά πόσον εννοεί σοβαρά να καταπολεμήσει τις απάτες, τονίζοντας πως έχει απονείμει χάρη σε πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί για απάτες στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα ο Τσαρλς Κούσνερ, πατέρας του γαμπρού του, σήμερα πρεσβευτής στη Γαλλία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικρίθηκε εξάλλου διότι πρόσφατα αναδημοσίευσε στο social media του, (Truth Social) βίντεο στο οποίο ο προκάτοχός του στην προεδρία Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ παρουσιάζονταν σαν πίθηκοι, προτού το αποσύρει έπειτα από τον σάλο που προκλήθηκε