Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 27 Νοεμβρίου έως και 3 Δεκεμβρίου 2025

Στις νέες ταινίες της καινούριας κινηματογραφικής εβδομάδας ξεχωρίζουν το παιδικό ανιμέισον φιλμ "Ζωούπολη 2", η Ελληνική ταινία "Σπασμένη Φλέβα" & το δραματικό φιλμ της Λιν Ράμσει, "Πέθανε Αγάπη μου"

Στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε, στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 27/11 έως και την Τετάρτη 3/12/2025 το πρόγραμμα προβολών έχει ως εξής: Αίθουσα 1 στις 21.50 καθημερινά "Πέθανε Αγάπη μου-Die My Love" Μια μάνα προσπαθεί πάση θυσία να προστατέψει την πνευματική διαύγειά της, απόπειρα που γίνεται όλο και πιο δύσκολη από τις επίμονες ψυχώσεις της. Πίσω από την κάμερα είναι η εξαιρετική Σκωτσέζα σκηνοθέτις Λιν Ράμσεϊ ("Morvern Callar", "Πρέπει να Μιλήσουμε για τον Κέβιν", "Δεν ήσουν Ποτέ Εδώ"). Στο φιλμ που διαγωνίστηκε στο φετινό Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών, πρωταγωνιστούν η τιμημένη με Όσκαρ α' γυναικείου, Τζένιφερ Λόρενς και ο Βρετανός ηθοποιός Ρόμπερτ Πάτινσον. Διανομή από την The Film Group. Διάρκεια: 119 λεπτά.

Αίθουσα 1 στις 19.10 καθημερινά "Για Πάντα;-Eternity" Η Ελίζαμπεθ Όλσεν και ο Μάιλς Τέλερ συμπρωταγωνιστούν σε μια feelgood ρομαντική κομεντί με στοιχεία φαντασίας σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φρέιν. Κεντρική ηρωίδα είναι μια γυναίκα η οποία οδηγείται μετά θάνατον σε έναν τόπο όπου έχει μία εβδομάδα να αποφασίσει πού θέλει να βρίσκεται η ψυχή της για μία αιωνιότητα. Τότε βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα αμείλικτο αδιέξοδο, αφού καλείται να διαλέξει ανάμεσα στο σύντροφο με τον οποίο έχουν περάσει μαζί μια ολόκληρη ζωή ή τον πρώτο έρωτά της, ένα πρόσωπο που πέθανε νέο και περίμενε δεκαετίες να συναντηθούν ξανά. Διάρκεια: 112 λεπτά. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Παίζουν και ο Callum Turner & η βραβευμένη με Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου, Da'Vine Joy Randolph. Το φιλμ "Eternity" πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο περασμένο Toronto International Film Festival.

Αίθουσα 2 στις 23.00 καθημερινά "Το Δάκρυ του Διαβόλου - The Devil's Teardrop" Ταινία τρόμου με οικολογικό πρόσημο σε σκηνοθεσία Γκονσάλο Οτέρο. Μια παρέα τεσσάρων φίλων από τις ΗΠΑ, η Sarah, ο Isaac, η Jackie και ο Horacio ταξιδεύουν στο Περού για τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτει τη λειτουργία ενός παράνομου ορυχείου. Όμως, παρά το γεγονός πως οι ντόπιοι τους προειδοποιούν ότι στο δάσος που θέλουν να φτάσουν κατοικεί ένα αρχαίο πνεύμα που το προστατεύει, εκείνοι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν πάση θυσία. Πρόκειται για το Supay, μια αρχαία οντότητα της ανδεανής μυθολογίας με τη δύναμη να παίρνει διάφορες μορφές και να παραμένει αόρατη στους εισβολείς. Ο Supay έχει διεκδικήσει την περιοχή και έχει εξοντώσει τους μεταλλωρύχους που μάτωναν τη γη. Διάρκεια: 96 λεπτά. Ηθοποιοί: Sydney Amanuel, Mia Rose Kavensky, Gabriel Rysdahl. Διανομή από Rosebud.21.

Αίθουσα 4 στις 20.30 και στις 23.10 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 21.30 καθημερινά, Αίθουσα 7 στις 22.20 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 17.30 μόνο το σαββατοκύριακο "Σπασμένη Φλέβα" Πέντε χρόνια μετά την επιτυχημένη "Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς", ο Κυπριακής καταγωγής σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης επιστρέφει με την έκτη (6η) μεγάλου μήκους ταινία του, με τίτλο "Σπασμένη Φλέβα". Ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα όπως αυτοπροσδιορίζεται, σε σενάριο του ίδιου του Γ. Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη όπως και στο "Μικρό Ψάρι". Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της "Σπασμένης Φλέβας": "ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, τα 'χει κάνει όλα μαντάρα! Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, ο Αλεξόπουλος θα βγει στους δρόμους αναζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια. Ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του για να σώσει το πολύτιμο σπίτι του είναι λίγος και η πίεση της κατάστασης ασφυκτική. Τα πάντα εναντίον του, δύσκολοι καιροί... Λίγο πριν τον γκρεμό, ένα απλό σχέδιο της τελευταίας στιγμής φαίνεται να είναι η μοναδική σωτήρια λύση στο φλέγον πρόβλημα του επιχειρηματία. Η 'Σπασμένη Φλέβα' είναι ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο". Πρωταγωνιστούν ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Ιωάννα Κολλιοπούλου, και οι Γιάννης Νιάρρος, Βασίλης Κουκαλάνι, Σοφία Κουνιά, Μπέττυ Αρβανίτη, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Μαρία Κεχαγιόγλου, η Αιγιώτισσα ηθοποιός Μαρία Καλλιμάνη & οι Γιάννης Αναστασάκης, Δημήτρης Καπετανάκος. Καταλληλότητα: Κ18. Διάρκεια: 127 λεπτά. Διανομή από Tanweer.

Αίθουσα 3 στις 16.00 & στις 18.30 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο), και στις 18.30 Πέμπτη, Παρασκευή & Τρίτη (με υπότιτλους), Aίθουσα 4 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 5 στις 16.30 το σαββατοκύριακο (με υπότιτλους) και στις 19.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 6 στις 17.00 την Παρασκευή & το σαββατοκύριακο και στις 19.30 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Ζωούπολη 2" Οι τετράποδοι animated ήρωες μετά την 1η ιδιαίτερα επιτυχημένη ταινία του 2016 που είχε ξεπεράσει το 1 δις δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, επιστρέφουν σε νέες περιπέτειες. Οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που φτάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των ζώων. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να πάνε μυστικά σε απροσδόκητα νέα μέρη της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Σκηνοθεσία: Jared Bush ((συν-σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος του animation «Ζωούπολη»), και Byron Howard (σκηνοθέτης των «Ζωούπολη» και «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός»). Σενάριο: Jared Bush Παραγωγή: Yvett Merino. Διάρκεια: 108 λεπτά. Διανομή από την Feelgood.

Αίθουσα 8 στις 20.20 και στις 22.40 καθημερινά "Η Συμμορία των Μάγων 3 - Now You See Me: Now You Don't" Τα τρικ της παρέας του Τζέσι Άιζενμπεργκ συνεχίζονται. H μυστική οργάνωση "The Eye" συγκεντρώνει και πάλι την ομάδα της για τη μεγαλύτερη αποστολή που έχει ποτέ επιχειρηθεί: μια θεαματική ληστεία με παγκόσμιες προεκτάσεις και έναν στόχο που συνδέει τη μαγεία με την ηθική, τη φαντασία με τη δικαιοσύνη. Η νέα ταινία ξεκίνησε να προβάλλεται με επιτυχία στο εξωτερικό με τις έως τώρα εισπράξεις να φτάνουν τα 147,3 εκατ. δολάρια. Διάρκεια: 112 λεπτά. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Η σκηνοθεσία είναι του Ρούμπεν Φλάισερ και εκτός του Τζέσι Άιζενμπεργκ, παίζουν οι Γούντι Χάρελσον, Ντέιβ Φράνκο και Άισλα Φίσερ καθώς και η Ρόζαμουντ Πάικ & ο βραβευμένος με Όσκαρ Μόργκαν Φρίμαν.

Αίθουσα 2 στις 17.10 μόνο Παρασκευή & σαββατοκύριακο, και στις 20.00 καθημερινά "Wicked: Μέρος Δεύτερο-Wicked: For Good» To περσινό παγκόσμιο κινηματογραφικό φαινόμενο, που έγινε η πιο επιτυχημένη μεταφορά μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ στη μεγάλη οθόνη, ολοκληρώνεται με μία επική, συναρπαστική και συγκινητική κορύφωση στο "Wicked: For Good". Ο βραβευμένος Τζον Μ. Τσου επιστρέφει στη σκηνοθεσία και μαζί του το λαμπερό καστ με πρωταγωνίστριες τις υποψήφιες για Όσκαρ Σίνθια Ερίβο και Αριάνα Γκράντε. Το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας των μαγισσών του Οζ ξεκινά με την Έλφαμπα και την Γκλίντα να είναι πια αποξενωμένες και αντιμέτωπες με τις συνέπειες των επιλογών τους. Η Έλφαμπα (Σίνθια Ερίβο) είναι πια η διαβόητη Κακιά Μάγισσα της Δύσης, εξόριστη στο δάσος του Οζ, όπου αγωνίζεται για την ελευθερία των Σιωπηλών Ζώων και παλεύει να μεταδώσει τη σκληρή αλήθεια για τον Μάγο (Τζεφ Γκόλντμπλουμ). Η Γκλίντα, από την άλλη, εδρεύει στο παλάτι της Σμαραγδένιας Πόλης, έχει αναδειχθεί σε λαμπερό σύμβολο του Καλού και καρπώνεται όλα τα προνόμια της φήμης και της δημοτικότητας. Με την καθοδήγηση της κυρίας Μόριμπλ (βραβευμένη με Όσκαρ Μισέλ Γεό), η Γκλίντα καθησυχάζει τους πολίτες του Οζ πως όλα βαίνουν καλώς υπό τη διακυβέρνηση του Μάγου. Διάρκεια: 138 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. To ξεκίνημα της ταινίας στο εξωτερικό ήταν πολύ δυνατό με τις έως τώρα εισπράξεις στο box office να φτάνουν τα σχεδόν 240 εκατ. δολάρια. Στο φιλμ "Wicked: For Good" πρωταγωνιστούν επίσης ο υποψήφιος για Emmy, Μπόουεν Γιανγκ και ο Μπρόνγουιν Τζέιμς στους ρόλους των αφοσιωμένων βοηθών της Γκλίντα, Φάνι και Σένσεν, ενώ η υποψήφια για BAFTA και Grammy, Σάρον Ντ. Κλαρκ (Caroline, or Change) δίνει τη φωνή της στην νταντά της Έλφαμπα, Ντάλσιμπερ.

Αίθουσα 3 στις 21.00 καθημερινά πλην Δευτέρας "Βουγονία" Βασισμένη στην cult πλέον σάτιρα φαντασίας "Save the Green Planet" (2003) του Νοτιοκορεάτη Τζανγκ Τζουν-ουάν, η "θεόπικρη" κωμωδία επιστημονικής φαντασίας του 52χρονου διεθνούς σκηνοθέτη μας Γιώργου Λάνθιμου περιγράφει με το γνωστό, off beat χιούμορ του, την προσπάθεια ενός ερασιτέχνη μελισσοκόμου (τον υποδύεται ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέσι Πλέμονς) να απάγει, με τη βοήθεια του διανοητικά καθυστερημένου ξαδέλφου του (Άινταν Ντέλμπις), τη διευθύνουσα σύμβουλο του φαρμακευτικού κολοσσού στον οποίο δουλεύει (η 2 φορές βραβευμένη με Όσκαρ, Έμα Στόουν). Φανατικός συνωμοσιολόγος, ο Τέντι πιστεύει πως η Μισέλ Φούλερ είναι στην πραγματικότητα εξωγήινη και έχει σκοπό να εξοντώσει την ανθρώπινη φυλή. Διάρκεια: 118 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Ο δημιουργικός Γιώργος Λάνθιμος συναντά ξανά τους Έμα Στόουν και Τζέσι Πλέμονς μετά τις "Ιστορίες Καλοσύνης". Η Στόουν είχε συνεργαστεί μαζί του και στην "Ευνοούμενη" καθώς και στο τολμηρό "Poor Things". Η ταινία στο εξωτερικό έχει έως τώρα πραγματοποιήσει εισπράξεις 32,9 εκατ. δολαρίων.

Αίθουσα 6 στις 22.00 καθημερινά, Αίθουσα 7 στις 19.20 καθημερινά "Νυρεμβέργη-Nuremberg" Ο Οσκαρικός ηθοποιός Ράμι Μάλεκ (είχε υποδυθεί τον Φρέντι Μέρκιουρι στο φιλμ "Bohemian Rhapsody") πρωταγωνιστεί στο ιστορικό δράμα "Νυρεμβέργη" σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Βάντερμπιλτ που το 2015 είχε γυρίσει το πολιτικών αποχρώσεων φιλμ "Truth - Η Αλήθεια" με την Κέιτ Μπλάνσετ και τον αξέχαστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Η ταινία που συνεχίζει να προβάλλεται με επιτυχία στη χώρα μας, σε σχεδόν 3 εβδομάδες προβολής στο εξωτερικό (διανομή από την Sony Pictures Classics) έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 12,5 εκατ. δολάρια. Το αξιόλογο φιλμ μας μεταφέρει στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε, καθώς κορυφώνονται οι ετοιμασίες για τις ιστορικές Δίκες της Νυρεμβέργης, ένας Αμερικανός ψυχίατρος πρέπει να καθορίσει αν οι ναζί κρατούμενοι είναι σε θέση να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου και βρίσκεται αντιμέτωπος με μια περίπλοκη διανοητική και ηθική μάχη με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, το δεξί χέρι του Χίτλερ. Τον Γκέρινγκ υποδύεται ο τιμημένος με Όσκαρ α' ανδρικού, Ράσελ Κρόου. Παίζουν ακόμα οι Λέο Γούνταλ, Κόλιν Χανκς, Ρίτσαρντ Γκραντ, Τζον Σλάτερι και o Μάικλ Σάνον. H ταινία που έχει διάρκεια 148 λεπτά, είναι βασισμένη στο βιβλίο "Ο Ναζί και ο Ψυχίατρος" του Αμερικανού δημοσιογράφου Τζακ Ελ-Χάι που εκδόθηκε το 2013. Διανομή στη χώρα μας από την Σπέντζος Φιλμ.

Αίθουσα 6 στις 19.30 καθημερινά εκτός σαββατοκύριακου, Αίθουσα 7 στις 16.50 το σαββατοκύριακο "The Twilight Saga: Eclipse - Έκλειψη" (re-release/2010) Στο "Eclipse", η Μπέλα βρίσκεται ξανά περικυκλωμένη από τον κίνδυνο μετά από μια σειρά μυστηριωδών φόνων στο Σιάτλ και ενώ μια μοχθηρή βρυκόλακας συνεχίζει την αναζήτησή της για εκδίκηση. Στο μεταξύ, αναγκάζεται να επιλέξει ανάμεσα στον έρωτά της για τον Έντουαρντ και τη φιλία της με τον Τζέικομπ, γνωρίζοντας πως η απόφασή της μπορεί να πυροδοτήσει την αιώνια διαμάχη ανάμεσα σε βρυκόλακες και λυκάνθρωπους. Καταλληλότητα: Κ12 Διάρκεια: 124 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 27/11/2025. Σκηνοθεσία: David Slade Παίζουν οι ηθοποιοί: Κρίστεν Στιούαρτ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Τέιλορ Λότνερ, Ashley Greene, Elizabeth Reaser, Xavier Samuel, Nikki Reed, Κέλαν Λουτζ, Μπράις Ντάλας Χάουαρντ, Peter Facinelli, Billy Burke, Ντακότα Φάνινγκ. Η ταινία που ήταν μεγάλη εμπορική επιτυχία, βασίστηκε στο μυθιστόρημα της Στέφανι Μέγιερ "Eclipse".

Αίθουσα 4 στις 16.10 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Γεια σου, Φρίντα - Hola Frida" Γαλλικό animation φιλμ σε σκηνοθεσία Αντρέ Καντί, Καρίν Βεζινά για τη μικρή Φρίντα Κάλο. Η ζωή της εμβληματικής Μεξικάνας ζωγράφου μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη δίνοντας έμφαση στην παιδική ηλικία της, τότε που ήρθε σε επαφή με τα ερεθίσματα που καθόρισαν αργότερα το αμίμητο καλλιτεχνικό στιλ της. Διάρκεια: 82 λεπτά. Διανομή από την Rosebud.21. Η ταινία που είναι συμπαραγωγή με τον Καναδά, ήταν στο πρόγραμμα του Athens International Children's Film Festival 2025.