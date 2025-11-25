Από την Πέμπτη 27/11 στις Ελληνικές αίθουσες το ψυχολογικό δράμα "Πέθανε Αγάπη μου"

To ψυχολογικό δράμα "Πέθανε Αγάπη μου-Die My Love" σε σκηνοθεσία της 55χρονης Σκωτσέζας δημιουργού Lynne Ramsay, βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 27/11/2025 σε διανομή της The Film Group και απ' όσο είδαμε, θα παιχθεί & στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε.

Μια μάνα προσπαθεί πάση θυσία να προστατέψει την πνευματική διαύγειά της, απόπειρα που γίνεται όλο και πιο δύσκολη από τις επίμονες ψυχώσεις της. Πίσω από την κάμερα της ταινίας είναι η εξαιρετική Λιν Ράμσεϊ ("Morvern Callar", "Πρέπει να Μιλήσουμε για τον Κέβιν" με την Τίλντα Σουίντον, "Δεν ήσουν Ποτέ Εδώ-You Were Never Really Here" με τον Γιοακίν Φίνιξ) και πρωταγωνιστές η βραβευμένη με Όσκαρ καλύτερου α' γυναικείου ρόλου για το "Silver Linings Playbook" (2012) Τζένιφερ Λόρενς και ο 39χρονος σταρ Ρόμπερτ Πάτινσον. Επίσης παίζουν οι LaKeith Stanfield, Nick Nolte και η βραβευμένη με Όσκαρ, Sissy Spacek ("Η Κόρη του ανθρακωρύχου").

Η Γκρέις (Τζένιφερ Λόρενς) και ο Τζάκσον (Ρόμπερτ Πάτινσον) είναι ένα νεαρό και ερωτευμένο ζευγάρι, που μετακομίζει από τη Νέα Υόρκη σε ένα σπίτι που έχει κληρονομήσει στην εξοχή.

Η Γκρέις προσπαθεί να βρει την ταυτότητά της με ένα νέο μωρό σε αυτό το απομονωμένο περιβάλλον. Mε τη δύναμη της φαντασίας, το θάρρος και μια άγρια, εκτυφλωτική ζωντάνια που δεν ήξερε πως είχε, ξαναανακαλύπτει τον εαυτό της.

Μία ταινία για την πολυπλοκότητα της αγάπης και το πώς το ταραγμένο περιβάλλον και οι εύθραυστες σχέσεις μπορούν να οδηγήσουν στην ψυχική κατάρρευση. Μια παθιασμένη, περίπλοκη και καταστροφική ιστορία αγάπης με εκρηκτικές ερμηνείες από τους Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον.

Την παραγωγή υπογράφει ο Μάρτιν Σκορσέζε.

Σκηνοθεσία: Λιν Ράμσεϊ.

Διάρκεια: 118 λεπτά.

Το φιλμ συγκεντρώνει στο rotten tomatoes ποσοστό 73%.

Να προσθέσουμε πως το "Die My Love" που η αλήθεια είναι πως δεν ενθουσίασε όλους τους κριτικούς, πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο διαγωνιστικό τμήμα του φετινού Cannes Film Festival στις 17/5/2025. Η ταινία ξεκίνησε να προβάλλεται στη Βόρειο Αμερική από την Mubi στις 7 Νοεμβρίου & οι έως τώρα εισπράξεις της είναι στα 7.8 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Το σενάριο των Enda Walsh, Lynne Ramsay και Alice Birch, είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα του 2012 της Ariana Harwicz, "Die, My Love".

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ