Ο Τζορτζ Κλούνεϊ θα λάβει το βραβείο «Τσάπλιν» 2026

Με το υψηλού γοήτρου, κινηματογραφικό βραβείο του Κέντρου Λίνκολν της Νέας Υόρκης θα τιμηθεί για το σύνολο της καριέρας του, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney).

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Πέδρο Αλμοδόβαρ (Pedro Almodóvar) ο 64χρονος Κλούνεϊ θα παραλάβει το 51ο βραβείο «Τσάπλιν», τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026. Η τελετή απονομής θα φιλοξενηθεί στη φημισμένη αίθουσα Alice Tully Hall στο Κέντρο Λίνκολν, στο Μανχάταν.

Στην πορεία της καριέρας του ο Κλούνεϊ που ξεκίνησε από την τηλεόραση, έχει κερδίσει δύο βραβεία Όσκαρ, αρκετές Χρυσές Σφαίρες και βραβεία SAG, καθώς και ένα βραβείο AFI Life Achievement Award. Μερικές από τις πιο σπουδαίες δουλειές τους ως ηθοποιός ή παραγωγός που του χάρισαν τις βραβεύσεις, αλλά και την αναγνώριση ως μεγάλου καλλιτέχνη είναι: «Ω Αδελφέ, Πού Είσαι;» των αδερφών Κοέν, «Συριάνα» του Στίβεν Κέιγκαν, «Καληνύχτα και Καλή Τύχη» που σκηνοθέτησε ο ίδιος ο Τζορτζ Κλούνεϊ το 2005, «Οι Αντρες που Κοίταζαν Επίμονα Κατσίκες» του Γκραντ Χίσλοβ, "Ραντεβού στον αέρα - Up in the Air" του Τζέισον Ράιτμαν, "Ο Αμερικανός" (2010) σε σκηνοθεσία Anton Corbijn, "Michael Clayton" (2007) σε σενάριο και σκηνοθεσία του Tony Gilroy, κ.α.

Η τελευταία του ταινία με τίτλο «Jay Kelly», στην οποία υποδύεται έναν σταρ του κινηματογράφου που αναλογίζεται τη ζωή του και τις σχέσεις του με τα μέλη της οικογένειάς του και τους φίλους του, έκανε την πρεμιέρα της στο φετινό 82ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας, κυκλοφόρησε σε επιλεγμένες αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου 2025 και θα ξεκινήσει να προβάλλεται στην δημοφιλή πλατφόρμα του Netflix στις 5 Δεκεμβρίου.

Η συγκεκριμένη ταινία, σε σκηνοθεσία του Νόα Μπάουμπαχ και σενάριο των Μπάουμπαχ και Eμιλι Μόρτιμερ, έχει για πρωταγωνιστές εκτός από τον γοητευτικό Κλούνει, τον Άνταμ Σάντλερ, την Λόρα Ντερν, και τους Μπίλι Κράνταπ, Πάτρικ Γουίλσον και Ράιλι Κίοου-Riley Keough.

«Ήταν πραγματική χαρά να καλωσορίσουμε τον Τζορτζ Κλούνει στο Κέντρο Λίνκολν τον Σεπτέμβριο για την πρεμιέρα του ''Jay Kelly'', ένα από τα highlights του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Είναι τιμή μας να τον προσκαλέσουμε ξανά για να γιορτάσουμε μια επαγγελματική ζωή που αντανακλά ένα τόσο εξαιρετικό εύρος και σκοπό. Από βραβευμένες ερμηνείες μέχρι εξαιρετικές παραγωγές και καταξιωμένη σκηνοθεσία, ο Τζορτζ φέρνει ένα ξεχωριστό μείγμα ευφυΐας, δεξιοτεχνίας και κοινωνικής συνείδησης σε όλα όσα κάνει. Οι συνεισφορές του συνεχίζουν να εμπνέουν κοινό και καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο πρόεδρος του FLC, Ντάνιελ Μπάτσεκ.