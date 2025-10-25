Τζορτζ Κλούνεϊ για τη ληστεία στο Μουσείο Λούβρο: «Περήφανος για τους δράστες»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ σχολίασε με χιούμορ τη ληστεία κοσμημάτων στο Λούβρο, δηλώνοντας «περήφανος για τους δράστες».

Ο διάσημος ηθοποιός, Τζορτζ Κλούνεϊ, δεν μπορεί να μην σκεφτεί την ταινία «Συμμορία των 14» (Ocean’s 14) στην οποία θα συμμετάσχει παριστάνοντας τον κλέφτη, ενώ παρακολουθεί τις ειδήσεις για την κλοπή κοσμημάτων στο Λούβρο. Εκείνος θα υποδυθεί τον ρόλο του Ντάνι Όσιαν, αρχηγό των κινηματογραφικών ληστών στη γνωστή τριλογία «Ocean’s».

«Αν είσαι επαγγελματίας κλέφτης όπως εγώ, θα ήμουν πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους», αστειεύτηκε την Πέμπτη το βράδυ (23/20/2025) στην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, «Jay Kelly» του Νόα Μπάουμπαχ, στο AFI Fest.

«Νομίζω ότι πρέπει να ληστέψουμε το Λούβρο», είπε ο Κλούνεϊ.

Υπενθυμίζεται ότι τέσσερις ύποπτοι διέρρηξαν το Λούβρο στο Παρίσι το πρωί της Κυριακής (19/10/2025) και έκλεψαν οκτώ έργα τέχνης, η αξία των οποίων εκτιμάται κοντά στα 100 εκατομμύρια δολάρια. Ο Κλούνεϊ είναι έκπληκτος με το πώς οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη ληστεία «εν μέσω της μέρας».