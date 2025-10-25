Μίρκα Παπακωνσταντίνου και Ιωάννα Ασημακοπούλου μιλούν για την επιστροφή του «Το σόι σου»- «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Η αγαπημένη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης «Το σόι σου» επιστρέφει, και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου μαζί με την Ιωάννα Ασημακοπούλου μίλησαν στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη νέα σεζόν.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10/2025) οι δύο ηθοποιοί μίλησαν με ενθουσιασμό στον Alpha για την τηλεοπτική τους επανένωση στα νέα επεισόδια της δημοφιλούς κωμικής σειράς και για τα συναισθήματά τους επιστρέφοντας στο γνώριμο πλατό.

Ειδικότερα, η Ιωάννα Ασημακοπούλου επισήμανε αρχικά πως «ήταν όντως σαν να μην πέρασε μια μέρα γιατί ξαναστήθηκε όλο αυτό το πλατό με απόλυτη ακρίβεια. Ξαναθυμάσαι, λες.. πω πω, είχα ξεχάσει αυτή τη γωνιά».

«Είχαμε και συγκίνηση και αγωνία! Γελάμε πάρα πολύ στα γυρίσματα. Εμείς μπορεί να χανόμαστε ή με κάποιους περισσότερο να κάνουμε παρέα, αλλά δεν έχει σημασία».

«Υπάρχει κοινή γλώσσα και κοινό χιούμορ… ακραίο» υπογράμμισε, παράλληλα, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στην κάμερα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού.