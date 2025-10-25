Τζόνι Ντεπ: Επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με νέο φιλμ- πρότζεκτ

Ο Τζόνι Ντεπ ετοιμάζει την κινηματογραφική του επιστροφή με τον πρώτο του μεγάλο ρόλο μετά τη δικαστική διαμάχη με την Άμπερ Χερντ.

Το «στοίχημα» της επιστροφής

Ο βραβευμένος ηθοποιός βρίσκεται σε συζητήσεις για να ενσαρκώσει τον Εμπενίζερ Σκρουτζ στη νέα διασκευή του κλασικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς, «A Christmas Carol» (Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία), που ετοιμάζει η Paramount Pictures.

Το στούντιο, υπό τη νέα ηγεσία του Ντέιβιντ Έλισον, βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις για το φιλόδοξο εγχείρημα, το οποίο περιγράφεται ως «μια συναρπαστική ιστορία φαντασμάτων που εκτυλίσσεται στο Λονδίνο του Ντίκενς, ακολουθώντας την υπερφυσική πορεία ενός άντρα που έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του, αναζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή».

Αν τελικά ο Ντεπ αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο του Σκρουτζ, η επιλογή θα έχει και έναν συμβολικό χαρακτήρα: ο ηθοποιός επιχειρεί, όπως και ο ήρωας του Ντίκενς, μια προσωπική «εξιλέωση» μετά από μια ταραχώδη περίοδο. Ο άλλοτε πιο εμπορικός σταρ του 21ου αιώνα, γνωστός από επιτυχίες όπως οι Πειρατές της Καραϊβικής, Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων και Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας, είδε την καριέρα του να πλήττεται από τις πολύκροτες δικαστικές αντιπαραθέσεις με την Άμπερ Χερντ.