Τζόνι Ντεπ: Επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με νέο φιλμ- πρότζεκτ

Μετά από χρόνια απουσίας
Ο Τζόνι Ντεπ ετοιμάζει την κινηματογραφική του επιστροφή με τον πρώτο του μεγάλο ρόλο μετά τη δικαστική διαμάχη με την Άμπερ Χερντ.
Το «στοίχημα» της επιστροφής
Ο βραβευμένος ηθοποιός βρίσκεται σε συζητήσεις για να ενσαρκώσει τον Εμπενίζερ Σκρουτζ στη νέα διασκευή του κλασικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς, «A Christmas Carol» (Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία), που ετοιμάζει η Paramount Pictures.
Το στούντιο, υπό τη νέα ηγεσία του Ντέιβιντ Έλισον, βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις για το φιλόδοξο εγχείρημα, το οποίο περιγράφεται ως «μια συναρπαστική ιστορία φαντασμάτων που εκτυλίσσεται στο Λονδίνο του Ντίκενς, ακολουθώντας την υπερφυσική πορεία ενός άντρα που έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του, αναζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή».
Αν τελικά ο Ντεπ αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο του Σκρουτζ, η επιλογή θα έχει και έναν συμβολικό χαρακτήρα: ο ηθοποιός επιχειρεί, όπως και ο ήρωας του Ντίκενς, μια προσωπική «εξιλέωση» μετά από μια ταραχώδη περίοδο. Ο άλλοτε πιο εμπορικός σταρ του 21ου αιώνα, γνωστός από επιτυχίες όπως οι Πειρατές της Καραϊβικής, Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων και Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας, είδε την καριέρα του να πλήττεται από τις πολύκροτες δικαστικές αντιπαραθέσεις με την Άμπερ Χερντ.
Μετά τη δίκη, πολλά μεγάλα στούντιο αποστασιοποιήθηκαν από τον ηθοποιό - χαρακτηριστικά, η Warner Bros. τον απέπεμψε από τη σειρά ταινιών Fantastic Beasts το 2020.
Ακολούθησε μια στροφή προς την Ευρώπη, με τον Ντεπ να πρωταγωνιστεί στο γαλλικό ιστορικό δράμα Jeanne du Barry (2023). Στην πρεμιέρα της στις Κάννες, όταν ρωτήθηκε για τη στάση του Χόλιγουντ απέναντί του, απάντησε με χαρακτηριστική ψυχραιμία: «Δεν νιώθω ότι με έχουν μποϊκοτάρει, γιατί δεν σκέφτομαι το Χόλιγουντ. Δεν αισθάνομαι πια ότι το χρειάζομαι ιδιαίτερα - δεν ξέρω για εσάς».
Η επόμενη του κίνηση ήταν η ταινία θρίλερ Day Drinker της Lionsgate, ένα ανεξάρτητο πρότζεκτ που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο American Film Market. Το φιλμ, που γυρίστηκε μέσα στο 2025, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 2026.
Η «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» της Paramount φαίνεται πως θα σηματοδοτήσει το μεγάλο του comeback στη βιομηχανία που τον ανέδειξε - και ίσως, τη δική του δεύτερη ευκαιρία.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr