Πάτρα: Παράδοξο ατύχημα με διανομέα - Το μηχανάκι «ξέφυγε» και καρφώθηκε σε αυτοκίνητο

Στη συμβολή της Νέας Εθνικής οδού με την οδό Διγενή Ακρίτα

Απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη συμβολή της Νέας Εθνικής οδού με την οδό Διγενή Ακρίτα, όταν διανομέας έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του.

Ο οδηγός γλίστρησε στο οδόστρωμα και έπεσε, ευτυχώς με ελαφρούς τραυματισμούς. Περαστικός που είδε το συμβάν έσπευσε να τον βοηθήσει, όμως στην προσπάθειά του να σηκώσει το μηχανάκι, άθελά του άνοιξε το γκάζι.

Το δίκυκλο εκτινάχθηκε και κατέληξε πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Στο σημείο έφτασε κλιμάκιο της Τροχαίας, το οποίο ερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ασυνήθιστου ατυχήματος.

Ειδήσεις