Τζένιφερ Λόρενς: Πρέσβειρα της νέας εποχής στον Dior by Jonathan Anderson

Στην πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας "Die My Love” στη Νέα Υόρκη έδωσε το παρών η Jennifer Lawrence, η οποία πρωταγωνιστεί στο φιλμ της Lynne Ramsay στο πλευρό του Robert Pattinson. Για τις ανάγκες αυτής της εμφάνισης, η βραβευμένη με Oscar ηθοποιός εμπιστεύθηκε για ακόμη μια φορά τον οίκο Dior, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή custom δημιουργία δια χειρός Jonathan Anderson.

Πιο αναλυτικά, η Jennifer Lawrence εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα μαύρο cold-shoulder gown δημιουργημένο από μαλλί και μετάξι, η λεπτομέρεια του οποίου με ντραπέ τεχνοτροπία στο άνω μέρος του, όπως και το thigh-high σκίσιμό του το έκαναν να ξεχωρίσει.

Το styling της εμφάνισης με κεντρικό piece του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου Dior ανέλαβε η Jamie Mizrahi, η οποία απογείωσε τη θηλυκή δημιουργία με ένα μαύρο choker με ασημένιες λεπτομέρειες για μια rough πινελιά, όπως και ένα απλό ζευγάρι μυτερές γόβες.

Η Lawrence έχει επιλέξει αρκετά pieces του εμβληματικού γαλλικού οίκου κατά τη διάρκεια της περιοδείας που πραγματοποιεί με τους συντελεστές του "Die My Love” - και συγκεκριμένα από τη ready-to-wear συλλογή του για την Άνοιξη του 2026 – , μιας που η ίδια διατηρεί με το luxury fashion house ιδιαίτερα κοντινή σχέση. Υπενθυμίζεται ότι αυτή χρίστηκε ambassador αυτού το 2012, ενώ το 2018 έγινε το πρόσωπο του αρώματος Joy.

Ακολουθούν οι εντυπωσιακές λεπτομέρειες του φορέματος.