Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα έως την Τετάρτη 3/12/2025

Στο σινέ Πάνθεον (2η αίθουσα) στη Δημ. Γούναρη & Κανακάρη στην Πάτρα, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 27/11 έως την Τετάρτη 3/12/2025 θα προβάλλεται με ώρα έναρξης 19:00 και 21:30 η Ελληνικής παραγωγής 2025, ταινία "Σπασμένη Φλέβα" σε σκηνοθεσία του 58χρονου δημιουργού Γιάννη Οικονομίδη.

(Την Δευτέρα 1/12 μόνο στις 21:30 και την Τρίτη 2/12 μόνο στις 19:00).

«ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΦΛΕΒΑ»

Καταλληλότητα: Κ18

Διάρκεια: 127 λεπτά

Κατηγορία: Δράμα

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 27/11/2025.

Διανομή από την Tanweer.

Σκηνοθεσία: Γιάννης Οικονομίδης.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ιωάννα Κολλιοπούλου, Γιάννης Νιάρρος, Βασίλης Κουκαλάνι, Βασίλης Μπισμπίκης, Σοφία Κουνιά, Μπέττυ Αρβανίτη, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μαρία Καλλιμάνη, Γιάννης Αναστασάκης, Δημήτρης Καπετανάκος.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, και με τον χρόνο για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι να τελειώνει, ωθείται στα άκρα. Εκεί που κάθε ελπίδα φαίνεται να έχει χαθεί, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μόνη του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής.

Πέντε (5) χρόνια μετά την επιτυχημένη "Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς", ο Κυπριακής καταγωγής σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης επιστρέφει με την έκτη (6η) μεγάλου μήκους ταινία του, με τίτλο "Σπασμένη Φλέβα". Ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα όπως αυτοπροσδιορίζεται, σε σενάριο του ίδιου του Γ. Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη όπως και στο "Μικρό Ψάρι".

Η ταινία "Σπασμένη Φλέβα" χαρακτηρίζεται ως ένα σύγχρονο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο.

Παίζει & η Αιγιώτισσα ηθοποιός Μαρία Καλλιμάνη που έχει ξανασυνεργαστεί με τον Γιάννη Οικονομίδη.