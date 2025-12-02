Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα έως την Τετάρτη 10/12/2025

Το πρόγραμμα προβολών στο σινέ Πάνθεον (Γούναρη & Κανακάρη) στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα περιλαμβάνει 2 Ελληνικές ταινίες και μία παιδική ανιμέισον της Ντίσνει που ήδη γνωρίζει μεγάλη εμπορική επιτυχία.

Πιο αναλυτικά στη 2η αίθουσα του Πάνθεον που λειτουργεί αμιγώς κινηματογραφικά, από την Πέμπτη 4/12 έως την Τετάρτη 10/12/2025 με ώρα έναρξης 19:30 (εκτός Δευτέρας 8/12) θα παίζεται η ταινία "Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων".

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 4/12/2025

Σκηνοθεσία: Χρήστος Κανάκης

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ορέστης Χαλκιάς, Κώστας Κορωναίος, Λώρης Λοϊζίδης, Αμαλία Καβάλη, Γιάννης Μπέζος, Τάσος Παλαντζίδης, Κωνσταντίνος Δανίκας, Γιούλικα Σκαφιδά, Δημήτρης Καπετανάκος, κ.α.

Χρονολογία Παραγωγής: 2025

Τα Κάλαντα Των Χριστουγέννων είναι μια συγκινητική ελληνική κινηματογραφική εκδοχή του αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη και σενάριο του Λώρη Λοϊζίδη που μάς ταξιδεύει στα ορεινά χωριά της Ηπείρου με ένα εντυπωσιακό καστ Ελλήνων ηθοποιών. Η ταιία ζωντανεύει την οικουμενική ιστορία για το εγκάρδιο νόημα των Χριστουγέννων. Τα Κάλαντα Των Χριστουγέννων ακολουθούν την περιπέτεια για όλη την οικογένεια του σκληρόκαρδου και φιλάργυρου Λυκούργου που, παραμονή των Χριστουγέννων, χάρη σε τρία απρόσκλητα πνεύματα θα ανασύρει τη χαμένη του ανθρωπιά για μια ζωή, γεμάτη αγάπη και γενναιοδωρία.

Το διάσημο παραμύθι του Κάρολου Ντίκενς λοιπόν στα... ελληνικά!

Παραγωγή: Avaton Films

Διανομή: Feelgood.

Στο σινέ Πάνθεον με ώρα έναρξης 21:30 (εκτός Τρίτης 9/12) συνεχίζεται για 2η εβδομάδα προβολής η νέα κοινωνική ταινία του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη "Σπασμένη Φλέβα" που ήδη προσέλκυσε τις πρώτες μέρες προβολής της πάνω από 32.000 θεατές πανελλαδικά.

Καταλληλότητα: Κ18

Διάρκεια: 127 λεπτά

Κατηγορία: Δράμα

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 27/11/2025

Σκηνοθεσία: Γιάννης Οικονομίδης

Ηθοποιοί: Ιωάννα Κολλιοπούλου, Γιάννης Νιάρρος, Βασίλης Κουκαλάνι, Βασίλης Μπισμπίκης, Σοφία Κουνιά, Μπέττυ Αρβανίτη, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μαρία Καλλιμάνη, Γιάννης Αναστασάκης, Δημήτρης Καπετανάκος.

Χρονολογία Παραγωγής: 2025

Διανομή από Tanweer.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, και με τον χρόνο για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι να τελειώνει, ωθείται στα άκρα. Εκεί που κάθε ελπίδα φαίνεται να έχει χαθεί, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μόνη του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής.

*To Σάββατο 6/12 & την Κυριακή 7/12, ώρα έναρξης 17:30 θα προβάλλεται η παιδική ταινία «Ζωούπολη 2» (μεταγλωττισμένη).

Κατηγορία: Κινούμενα σχέδια

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 27/11/2025

Σκηνοθεσία: Jared Bush, Byron Howard

Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι ηθοποιοί: Jason Bateman, Quinta Brunson, Fortune Feimster, Ginnifer Goodwin.

Σενάριο: Jared Bush

Χρονολογία Παραγωγής: 2025

Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ

Διάρκεια: 108 λεπτά.

Διανομή: Feelgood Entertainment.

Η ταινία «Zωούπουλη 2» στο ξεκίνημα προβολής της σε 140 αίθουσες πανελλαδικά, έκοψε 48.291 εισιτήρια & ήρθε 1η στο box office. Στο εξωτερικό η ταινία έχει σαρώσει και ήδη οι παγκόσμιες εισπράξεις έχουν φτάσει τα 560,3 εκατ. δολάρια.

Στη νέα animation ταινία «Ζωούπολη 2» των Walt Disney Animation Studios, οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς (με τη φωνή της Ginnifer Goodwin) και Νικ Γουάιλντ (με τη φωνή του Jason Bateman) βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που φτάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των ζώων. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να πάνε μυστικά σε απροσδόκητα νέα μέρη της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε.

*Τέλος στο σινέ Πάνθεον την Δευτέρα 8/12 στις 19.00 & την Τρίτη 9/12 στις 21.30 η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας προβάλλει την Ιταλικής παραγωγής 2024, ταινία "Βερμίλιο: Η Νύφη του βουνού" σε σκηνοθεσία Μάουρα Ντελπέρο με τους Μαρτίνα Σκρίντζι, Τομάσο Ράνιο, Τζουζέπε Ντε Ντομένικο. Διάρκεια: 119 λεπτά.

