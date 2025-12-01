Δυναμικό ντεμπούτο έκανε η "Σπασμένη Φλέβα" με τον Β. Μπισμπίκη: 31.264 εισιτήρια & 2η θέση στο box office

Την πρωτιά στα εισιτήρια στο ελληνικό box office, το τετραήμερο 27 έως 30 Νοεμβρίου 2025 κατέκτησε αναμενόμενα το παιδικό ανιμέισον φιλμ της Ντίσνει «Zωούπουλη 2» που έκοψε σε 140 αίθουσες πανελλαδικά, 48.291 εισιτήρια.

Η ταινία (διανομή από την Feelgood) σάρωσε στο εξωτερικό με 156 εκατ. δολάρια εισπράξεις στη Βόρειο Αμερική συν ακόμη 400,4 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο σύμφωνα με το www.boxofficemojo.com.

Στη χώρα μας, όπως αναφέρει το flix.gr, "ήταν ανεβασμένα τα εισιτήρια του τετραημέρου που διανύσαμε λόγω της δεύτερης «Ζωοούπολης» (στην Πάτρα προβάλλεται μεταγλωττισμένο και με υπότιτλους στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε) που σπάει ρεκόρ σε όλον τον κόσμο και της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα» που ενισχύει το target group του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη, εδώ στο μεγαλύτερο άνοιγμα της καριέρας του με 107 αίθουσες σε όλη την Ελλάδα. Το κράτημα θα εξαρτηθεί από το word of mouth και από το πνεύμα των Χριστουγέννων που δεν ευνοεί ακριβώς το mood της ταινίας..."

Η «Σπασμένη Φλέβα» (διανομή από την Tanweer) όπου πρωταγωνιστεί ο Βααίλης Μπισμπίκης (στην Πάτρα παίζεται στο Πάνθεον και στη Βέσο Μάρε) έκοψε το 4ήμερο της πρεμιέρας της, 27-30 Νοεμβρίου 2025, πανελλαδικά, 31.264 εισιτήρια.

"Μετά την «Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς», ο Γιάννης Οικονομίδης επιστρέφει με την έκτη του ταινία η οποία δεν προσφέρει λύσεις, δεν χτίζει ελπίδες, απλώς δείχνει με σταθερό χέρι έναν κόσμο που παλεύει να καταλάβει πότε ακριβώς άρχισε να σπάει η δική του φλέβα", έγραψε το flix.gr.

"Σε ένα σκληρό δράμα που αποκτά διαστάσεις μοντέρνας τραγωδίας, ο γνωστός οικονομιδικός εξπρεσιονισμός «μαλακώνει», αλλά η αφηγηματική δύναμη παραμένει σαρωτική και η πολιτικοκοινωνική ματιά γίνεται οξυδερκέστερη και διεισδυτικότερη", έγραψε το περιοδικό Αθηνόραμα στην κριτική του.

*Στην 3η θέση του εγχώριου box office βρέθηκε η ταινία «Νυρεμβέργη» του Τζέιμς Βάντερμπιλτ με τον Ράσελ Κρόου (στην Πάτρα προβάλλεται στη Βέσο Μάρε), που σε σχεδόν 3 εβδομάδες έχει φτάσει τα 51.127 εισιτήρια πανελλαδικά ενώ η "Βουγονία" του Γιώργου Λάνθιμου έχει κόψει μέχρι και σήμερα 115.319 εισιτήρια.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ