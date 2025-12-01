Αντίο στον σπουδαίο Βρετανό θεατρικό συγγραφέα σερ Τομ Στόπαρντ

Ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας Τομ Στόπαρντ, ο οποίος κέρδισε ένα Όσκαρ και μια Χρυσή Σφαίρα για το πρωτότυπο σενάριο της ταινίας "Ερωτευμένος Σαίξπηρ" του Τζον Μάντεν, πέθανε σε ηλικία 88 ετών, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 όπως ανακοίνωσε το πρακτορείο καλλιτεχνών United Agents, που τον εκπροσωπεί. Είχε γεννηθεί στις 3 Ιουλίου 1937 στην Τσεχία.

Ο Τομ Στόπαρντ πέθανε ήσυχα, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του, στο σπίτι του στο Ντόρσετ στη νοτιοδυτική Αγγλία, ανακοίνωσε το United Agents.

Στα σημαντικά θεατρικά του έργα περιλαμβάνονται το "The Real Thing" και το "Rosencrantz and Guildenstern Are Dead" που έγινε & ταινία από τον ίδιο το 1990, διαγωνίστηκε για τον Χρυσό Λέοντα στο 47ο Venice International Film Festival & είχε για πρωταγωνιστές τους Gary Oldman και Tim Roth.

«Θα τον θυμόμαστε για τα έργα του, για τη λαμπρότητά τους, για το πνεύμα του, το ανατρεπτικό του χιούμορ, τη γενναιοδωρία του και τη βαθιά αγάπη του για την αγγλική γλώσσα», ανέφεραν εκπρόσωποί του. «Ήταν τιμή μας να δουλέψουμε με τον Τομ και να τον γνωρίσουμε», πρόσθεσαν.

Ο θεατρικός συγγραφέας Tom Stoppard καθήλωσε το κοινό επί περισσότερες από έξι δεκαετίες με έργα που διερεύνησαν φιλοσοφικά και πολιτικά θέματα.

Έγραψε επίσης για τον κινηματογράφο, μεταξύ άλλων το σενάριο για το «Brazil» του Τέρι Γκίλαιμ το 1985, για το "Empire of the Sun" (1987) του Στίβεν Σπίλμπεργκ, για το "The Russia House" (1990) με τον Σον Κόνερι και την Μισέλ Πφάιφερ, το "Billy Bathgate" (1991) του Ρόμπερτ Μπέντον με τον Ντάστιν Χόφμαν, το "Enigma" (2001) του Μάικλ Άπτεντ ενώ διασκεύασε το διάσημο μυθιστόρημα "Anna Karenina" για την κινηματογραφική μεταφορά σε σκηνοθεσία του Τζο Ράιτ με την Κίρα Νάιτλι & τον Τζουν Λο (2012). Επίσης έγραψε σενάρια για την τηλεόραση όπως τη μίνι σειρά του BBC/HBO "Parade's End" (2013) καθώς και για το ραδιόφωνο.

Το 2020 κυκλοφόρησε το ημι-αυτοβιογραφικό έργο του Leopoldstadt, το οποίο του χάρισε βραβείο Olivier για καλύτερο νέο έργο και απέσπασε τέσσερα βραβεία Tony.

Γεννημένος ως Τόμας Στράουσλερ στην Τσεχοσλοβακία, διέφυγε από την πατρίδα του κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής και βρήκε καταφύγιο στη Βρετανία.

Τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και ο τίτλος του Ιππότη από τη βασίλισσα Ελισάβετ για τις υπηρεσίες του στη λογοτεχνία, το 1997.

Η καριέρα του ως θεατρικού συγγραφέα εκτοξεύτηκε τη δεκαετία του 1960, όταν το Rosencrantz and Guildenstern Are Dead έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Fringe του Εδιμβούργου. Αργότερα παρουσιάστηκε στο Εθνικό Θέατρο της Μεγάλης Βρετανίας και στο Μπρόντγουεϊ. Το έργο επικεντρώνεται σε δύο δευτερεύοντες χαρακτήρες του Άμλετ. Κέρδισε πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων τέσσερα Tony το 1968, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου καλύτερου έργου.

Αναμφίβολα η διάκριση που του χάρισε δόξα ήταν το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για την ταινία "Shakespeare In Love" το '99 με την Γκουίνεθ Πάλτροου, την Τζούντι Ντεντς και τον Τζόζεφ Φάινς.

Η εφημερίδα The Guardian αποχαιρέτισε τον Στόπαρντ κάνοντας λόγο για την ‘hypnotised brilliance’ του έργου του που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει "υπνωτιστική λάμψη" των σπινθηροβόλων διαλόγων του.

