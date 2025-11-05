Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα έως την Τετάρτη 12-11-2025

Το πρόγραμμα προβολών στο σινέ Πάνθεον (2η αίθουσα) στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 6/11 έως & την Τετάρτη 12/11/2025 είναι το εξής:

Θα παίζεται η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου "Βουγονία" (διανομή από την εταιρεία Tanweer).

Mέρες & ώρες προβολών:

ΠΕΜΠΤΗ 19:00 και 21:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19:00 και 21:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 19:00 και 21:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 19:00 και 21:30

ΔΕΥΤΕΡΑ 21:30

ΤΡΙΤΗ 19:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 19:00 και 21:30

«Βουγονία - Bugonia»

Καταλληλότητα: Κ18

Διάρκεια: 120 λεπτά

Κατηγορία: Κωμωδία, επιστημονικής φαντασίας Αγγλοιρλανικής συμπαραγωγής.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 6/11/2025

Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος (Η Ευνοούμενη, Ιστορίες Καλοσύνης, Poor Things, Κυνόδοντας).

Παίζουν οι ηθοποιοί: Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Έιντεν Ντέλμπις, Σταύρος Χαλκιάς, Αλίσια Σιλβερστόουν.

Χρονολογία Παραγωγής: 2025

ΥΠΟΘΕΣΗ

Δύο νεαροί συνωμοσιολόγοι απάγουν την πανίσχυρη CEO μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεισμένοι πως είναι μία εξωγήινη με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.

Φανατικός συνωμοσιολόγος, ο Τέντι απάγει, με τη βοήθεια του διανοητικά ανάπηρου ξαδέλφου του, τη διευθύνουσα σύμβουλο ενός φαρμακευτικού κολοσσού, πιστεύοντας πως είναι στην πραγματικότητα εξωγήινη και έχει σκοπό να εξοντώσει την ανθρώπινη φυλή.

Το περιοδικό Αθηνόραμα στην κριτική του κάνει λόγο για "μια διασκεδαστικότατη και θεόπικρη sci-fi σάτιρα της ανθρώπινης αυτοκαταστροφής, η οποία διασκευάζει ευρηματικά και με το γνωστό, off beat λανθιμικό χιούμορ μια παλαβή κορεάτικη κωμωδία".

Το φιλμ "Bugonia" στην έως τώρα προβολή του στο εξωτερικό έχει κάνει εισπράξεις της τάξης των 12 εκατ. δολαρίων.

*Επίσης στο σινέ Πάνθεον φιλοξενούνται οι προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας και αυτή την Δευτέρα 10/11 στις 19.00 και την Τρίτη 11/11/2025 στις 21.30, θα παιχθεί η κοινωνικοδραματική ταινία από τη Νορβηγία "Αγάπη μόνο" παραγωγής 2024, σε σκηνοθεσία Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ με τους: Τάγιο Σιταντέλα Γιάκομπσεν, Τόμας Γκούλεσταντ, Αντρέα Μπρέιν Χόβιγ.

Διάρκεια: 119 λεπτά. Διανομή από την εταιρεία: ONE FROM THE HEART.