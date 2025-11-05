"Αγάπη Μόνο" στις επόμενες προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας

Η ταινία "Αγάπη μόνο" θα προβληθεί συγχρόνως, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προβολών της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας , στο σινέ Πάνθεον (Γούναρη και Κανακάρη) τη Δευτέρα στις 19.00 και την Τρίτη στις 21.30.

ΑΓΑΠΗ ΜΟΝΟ – KJAERLIGHET (LOVE)

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Ντάγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ

Ηθοποιοί: Αντρέα Μπρέιν Χόβιγκ, Τάγιο Σιτταντέλα Γιάκομπσεν, Μάρτε Ενγκεμπρίγκτσεν, Τόμας Γκουλεστάντ, Λαρς Γιάκομπ Χολμ

Φωτογραφία: Σεσίλιε Σέμεκ

Μοντάζ: Γενς Κρίστιαν Φόντσταντ

Μουσική: Πέντερ Κιέλσμπι

Χώρα: Νορβηγία (Έγχρωμη)

Διάρκεια: 119΄

Διακρίσεις: 2 Βραβεία και 7 υποψηφιότητες

Tromsø International Film Festival 2025, Βραβείο FIPRESCI.

Venice Film Festival 2 υποψηφιότηες

Amanda Awards, Norway 3 υποψηφιότητες.

Göteborg Film Festival 2025, Βραβείο Ηθοποιίας και υποψηφιότητα.

Merlinka Festival υποψηφιότητα για καλύτερη ταινία.

Μια γοητευτική και έξυπνη νορβηγική δραμεντί που θα κερδίσει την καρδιά και το μυαλό των θεατών. Μια ταινία ωδή στον αντι-κυνισμό, που παρατηρεί τα νέα ήθη στις σχέσεις και που εξερευνά τη χαρά της συζήτησης με κάποιον, είτε είναι φίλος, εραστής ή ένας ξένος.

Σε αντίθεση με τα κοινωνικά πρότυπα, ένας πραγματιστής γιατρός και μια συμπονετική νοσοκόμα αναζητούν την οικειότητα πέρα από τα όρια των συμβατικών σχέσεων.

Αγάπη Μόνο (Love) του βραβευμένου με Χρυσή Άρκτο Dag Johan Haugerund –Νορβηγία

Τρίτο κεφάλαιο της τριλογίας του Όσλο. Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Φεστιβάλ Βενετίας, Βραβείο Ερμηνείας Φεστιβάλ Γκέτεμποργκ

Βρισκόμαστε σε ένα φωτεινό Όσλο, όπου γνωρίζουμε τη Μαριάν, μια πραγματίστρια γιατρό και τον Τορ, έναν συμπονετικό νοσοκόμο που αποφεύγουν τις συμβατικές σχέσεις. Ένα βράδυ μετά από ένα ραντεβού στα τυφλά, η Μαριάν συναντά κατά τύχη τον Τορ στο φέρι. Ο Τορ, που συχνά περνά τα βράδια του ψάχνοντας περιστασιακές σχέσεις με άνδρες, μοιράζεται μαζί της τις θετικές εμπειρίες του. Εμπνευσμένη από την οπτική του γύρω από τις σχέσεις επιχειρεί να δοκιμάσει αν οι αυθόρμητες σύντομες σχέσεις μπορεί να είναι μια καλή επιλογή και για εκείνη. Την ίδια στιγμή το Όσλο ετοιμάζεται να γιορτάσει την εκατονταετηρίδα του.

Η ταινία ΑΓΑΠΗ ΜΟΝΟ αποτελεί το τελευταίο, αυτόνομο, μέρος της τριλογίας του Όσλο (Oslo Trilogy) που συναποτελείται από τις ταινίες SEX- Όσα λένε οι άνδρες μεταξύ τους, και DREAMS (Χρυσή Άρκτος Φεστιβάλ Βερολίνου). Αποτελεί το πιο συγκινητικό κομμάτι της τριλογίας επικεντρώνοντας στην αγάπη για τους άλλους και τον εαυτό μας, στη σημασία της ενσυναίσθησης και της ανάγκης μας για ελευθερία.

Ο σπουδαίος Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ, σταθερός ανατόμος της πολυπλοκότητας των ανθρώπινων σχέσεων (I Belong, Beware of the Children), ανατέμνει εδώ, διεισδυτικά και βαθιά συγκινητικά και με διαλόγους αληθινό κέντημα, τους παράξενους δρόμους και τρόπους με τους οποίους σχετιζόμαστε μεταξύ μας καθώς αποζητούμε το ανθρώπινο «ιερό δισκοπότηρο», την αγάπη, που συχνά κάποιοι συνδέουν με την απώλεια της αυτονομίας, και αναρωτιέται πόσο αλήθεια είναι αυτό. Η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι ΑΓΑΠΗ ΜΟΝΟ.

Έγραψαν για την ταινία:

«Μια ωδή στον αντι-κυνισμό. Η ταινία μιλάει για την εξερεύνηση και τη χαρά της συζήτησης με κάποιον, είτε είναι φίλος, εραστής ή ένας ξένος. Η ταινία ανοίγει συζητήσεις, εκείνου του είδους που όταν κάποιος αφήνεται στη σιωπή είναι γιατί αρχίζει να βλέπει τα πράγματα με ένα νέο τρόπο. Η ταινία είναι ένας ανοιχτός ορίζοντας». S.Petkova, Awards Watch

«Μια γοητευτική και έξυπνη νορβηγική δραμεντί που θα κερδίσει την καρδιά και το μυαλό των θεατών. Αναζωογονητικά απολαυστική, ειλικρινής, και τολμηρά ομιλητική καθώς παρατηρεί τα νέα ήθη στις σχέσεις την εποχή των online εφαρμογών. Σίγουρα θα βρει ενθουσιώδες κοινό στους θεατές ταινιών όπως Ο Χειρότερος Άνθρωπος στον Κόσμο αλλά και της τριλογίας του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ (Πριν το Ξημέρωμα)». L.F. Hollywood Reporter

«Η τέχνη της συζήτησης. Αυτή η φράση μου ήρθε στο νου όσο έβλεπα τη δεύτερη ταινία του Νορβηγού σκηνοθέτη. Μια ματιά στις σχέσεις και την πολυπλοκότητά τους, ειδικά όταν η σεξουαλικότητα αυτών των σχέσεων ξεφεύγει από τις κοινωνικές συμβάσεις, η ταινία χτίζεται γύρω από μια σειρά συζητήσεων που δείχνουν ότι ο Χάουγκερουντ δεν είναι μόνο καλός σκηνοθέτης αλλά και εξαιρετικός σεναριογράφος. Η ζεστασιά, ο ανθρωπισμός και η ειλικρίνεια των διαλόγων του κάνουν αυτές τις σκηνές να ξεπηδούν από την οθόνη με ρεαλισμό και βάθος. Η ιστορία δίνει περισσότερο σημασία στην προσωπική εξέλιξη των χαρακτήρων και η τρυφερότητα αυτού του κινηματογραφικού «χαλαρωτικού ντους» σε κάνει να εύχεσαι να μπορούσες να περάσεις περισσότερο χρόνο με αυτούς τους αγαπησιάρικους ανθρώπους». ★★★★1/2 M. V.Klashorst, ICS

«Η ταινία αποδεικνύεται, με τις ήπιων τόνων συζητήσεις της, εν τέλει ριζοσπαστική: μια τρυφερή, λεπτομερής σπουδή που δίνει σημασία τόσο στο ευκαιριακό σεξ όσο και στην αναζήτηση της αδελφής ψυχής. Αναζωογονητικά ανθρώπινη, ρητορικά συναρπαστική και πολύ ερωτική. Αποτελεί μια ψύχραιμη επαναδιαμόρφωση της φράσης «είναι μπερδεμένο» για να περιγράψουμε οποιαδήποτε σχέση ξεφεύγει από το «ιδανικό» του ετεροκανονικού ζευγαρώματος. Αυτή η δροσερή, σέξι, ευγενική ταινία δείχνει ότι το να ξεφεύγει μια ταινία από το συνηθισμένο πλαίσιο της ρομαντικής κομεντί είναι πιο εύκολο από ό,τι ακούγεται και πολύ διασκεδαστικό επίσης». Guy Lodge, Variety

«Ας το ονομάσουμε Scandi Blanc (σε αντίθεση με το Scandi Noir, το «σκανδιναβικό νουάρ»): μια ταινία για ανθρώπους γεμάτους αξιοπρέπεια, την καθημερινή ζωή και την αγάπη». Stephanie Bunbury Deadline

Σημείωμα του σκηνοθέτη:

Είναι μια ρομαντική ταινία που εξερευνά τη σεξουαλικότητα, τις σχέσεις και την αγάπη, με κεντρικούς χαρακτήρες μία ετεροφυλόφιλη γιατρό και έναν ομοφυλόφιλο νοσοκόμο. Από πολλές πλευρές η ταινία είναι ουτοπική: μιλάει για την επιθυμία να βρεθούμε κοντά σεξουαλικά και συναισθηματικά με τους άλλους χωρίς απαραίτητα να συμμορφωνόμαστε με τις κοινωνικούς συμβατικούς δεσμούς που ορίζουν τις σχέσεις. Η ταινία εστιάζει στη γυναικεία σεξουαλικότητα που φαίνεται να υπόκειται σε συνεχείς ελέγχους και αμφισβήτηση από γυναίκες και άνδρες. Δεν έχουμε ακόμα φτάσει σε ένα σημείο όπου οι γυναίκες μπορούν να κάνουν επιλογές γύρω από τη σεξουαλικότητά και την ερωτική τους ζωή χωρίς να πρέπει να δώσουν εξηγήσεις ή να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Η ταινία επίσης προτείνει ότι ορισμένες εμπειρίες και πρακτικές της γκέι κοινότητας μπορεί να προσφέρουν αξιόλογες προτάσεις στην ευρύτερη κοινωνία.

Αλλά στον πυρήνα της, το βασικό θέμα της ταινίας είναι πώς να κάνουμε το καλό. Πιστεύω ότι η μυθοπλασία παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στο να οραματιστούμε εναλλακτικούς κόσμους και προοπτικές. Επιτρέπει στους ανθρώπους να εκφράζουν τους εαυτούς τους και να δρουν με τρόπους συχνά ασυνήθιστους. Για μένα, μια σημαντική λειτουργία της μυθοπλασίας είναι να εμπνέει νέους τρόπους σκέψης στην πραγματική ζωή. Με την ταινία ΑΓΑΠΗ ΜΟΝΟ και με όλη την τριλογία, ο πρωταρχικός στόχος μου είναι να μεταδώσω το μήνυμα ότι νέοι τρόποι σκέψης και συμπεριφοράς είναι δυνατοί.

Dag Johan Haugerud

Σκηνοθέτης, σεναριογράφος και μοντέζ, από την μικρή πόλη της Νορβηγίας Eidsberg. Πριν αρχίσει την μινιμαλιστική παράδοση της σκανδιναβικής φιλμογραφίας του, έκανε ντοκιμαντέρ και ταινίες μικρού μήκους. Φιλμογραφία: Drømmer (2024), Kjærlighet (20240, Sex - Όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους (2024), Lyset fra sjokoladefabrikken (2020), Το νου σου στα παιδιά (2019), Det er meg du vil ha (2014), Som du ser meg (2012), Trøbbel (Short 2006), Thomas Hylland Eriksen og historien om origamijenta (2005), Courts mais Gay: Tome 4 (2002), Utukt (Short 2000), De 7 dødssyndene (2000), 16 levende klisjeer (Short 1998).