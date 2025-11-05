Βεντέτα στα Βορίζια: Συμμετείχε στο φονικό ο γαμπρός του 39χρονου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ - Οι φωτογραφίες από τα όπλα στη σπηλιά

Ως εμπλεκόμενος στο διπλό φονικό στα Βορίζια ταυτοποιήθηκε ο γαμπρός του 39χρονου που συνελήφθη, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα όπλα που βρέθηκαν στη σπηλιά.

Συγκεκριμένα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ταυτοποίησε έναν 43χρονο που συνελήφθη σήμερα, καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οπλισμός, φυσίγγια κ.ά. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική αρχή για τα περαιτέρω.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».



