Βεντέτα στα Βορίζια: Συμμετείχε στο φονικό ο γαμπρός του 39χρονου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ - Οι φωτογραφίες από τα όπλα στη σπηλιά

Η ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ για την εμπλοκή του 43χρονου
Ως εμπλεκόμενος στο διπλό φονικό στα Βορίζια ταυτοποιήθηκε ο γαμπρός του 39χρονου που συνελήφθη, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα όπλα που βρέθηκαν στη σπηλιά.
Συγκεκριμένα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ταυτοποίησε έναν 43χρονο που συνελήφθη σήμερα, καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οπλισμός, φυσίγγια κ.ά. αντικείμενα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική αρχή για τα περαιτέρω.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
«Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.
Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.
Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».
Το χρονικό της βεντέτας στα Βορίζια
Υπενθυμίζεται πως, οι δύο αντίπαλες οικογένειες από την πάνω και την κάτω πλευρά του χωριού, που τους χώριζε μία ρεματιά, είχαν πολυετείς διαφορές μεταξύ τους -κτηματικές κι άλλες- και μία άσβεστη αντιπαλότητα, ενώ αρκετά μέλη, ειδικά της μίας οικογένειας, είναι έγκλειστοι των φυλακών.
Τα τελευταία γεγονότα, ωστόσο, ξεκίνησαν όταν το βράδυ του Σαββάτου (1/11) σημειώθηκε έκρηξη βόμβας σε υπό κατασκευή σπίτι στην πάνω μεριά του χωριού, μέλους της μίας οικογένειας που είχε πρόσφατα εγκατασταθεί εκεί. Η αντίπαλη οικογένεια δεν επιθυμούσε την παρουσία του, με αποτέλεσμα να προκληθούν καταστροφικές ζημιές σε αυτό.
Τα μέλη αυτής της οικογένειας κατηγόρησαν για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού την αντίπαλη οικογένεια του χωριού και δυστυχώς δεν άργησε να ξεσπάσει βεντέτα και ένα ασύλληπτο μακελειό.
Όλη την ημέρα το Σάββατο, τα μέλη της οικογένειας από την κάτω μεριά πυροβολούσαν στον αέρα και προς την πλευρά του χωριού των αντιπάλων.
Τα μέλη της οικογένειας της πάνω μεριάς οπλίστηκαν και κατέβηκαν τον κεντρικό δρόμο του χωριού. Το ίδιο έπραξαν και οι άλλοι ανεβαίνοντας, όπως φαίνεται, τον ίδιο δρόμο.
Μόλις συναντήθηκαν τα αυτοκίνητά τους, ξέσπασε η ένοπλη αντιπαράθεση κι ένας καταιγισμός πυρών, με χιλιάδες σφαίρες, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο δύο άτομα και να τραυματιστούν τέσσερα.
