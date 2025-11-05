Βορίζια: Το δραματικό 48ωρο πριν την παράδοση των τριών αδελφών

Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου στο Τυμπάκι, όπου κρύβονταν οι κατηγορούμενοι και μέσω πιέσεων από την οικογένεια και την δικηγόρο των τριών, τους «υποχρέωσαν» να παραδοθούν

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου Κρήτης, έφτασαν το απόγευμα της Τρίτης τα τρία κατηγορούμενα αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που συνελήφθησαν για το μακελειό του Σαββάτου στα Βορίζια, όπου δολοφονήθηκαν ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, έπειτα από ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο οικογενειών. Οι αρχές προσπαθούσαν από χτες το πρωί να εντοπίσουν τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι μετά το αιματοκύλισμα στο χωριό του Ηρακλείου κρύβονταν, έχοντας εξαφανίσει και τα όπλα τα οποία χρησιμοποίησαν στο μακελειό. Ωστόσο, αναμενόταν να παραδοθούν μετά την κηδεία της 56χρονης θείας τους, Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, πράγμα που τελικά συνέβη. Η μεταφορά τους στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου έγινε με διαφορετικά βαν της Αστυνομίας από πάνοπλους αστυνομικούς της ΕΚΑΜ και του τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος. Ουσιαστικά, η αστυνομικά «υποχρέωσε» τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη να παραδοθούν. Τις τελευταίες ώρες, άνδρες της ΕΛΑΣ φρόντισαν να αποκτήσουν επαφή με μέλη της οικογένειάς των τριών, και μέσω των ίδιων και της δικηγόρου τους, άσκησαν πίεση στους κατηγορούμενους. Παράλληλα έψαχναν να βρουν όλα τα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο μακελειό. Ως αποτέλεσμα, μέσω έρευνας, οι αρχές κατάφεραν να επικοινωνήσουν και με τους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου στο Τυμπάκι, έξω από το Ηράκλειο, όπου κρύβονταν οι κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα πατέρα και τον γιο του, μακρινούς συγγενείς των τριών κατηγορούμενων, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών. Τα τρία κατηγορούμενα αδέρφια εφόσον είδαν τον κλοιό γύρω τους να σφίγγει, ουσιαστικά αναγκάστηκαν να μιλήσουν με τη δικηγόρο τους και να ορίσουν ένα σημείο συνάντησης με την ΕΛΑΣ, για να γίνει η σύλληψή τους. Την ίδια ώρα, συνελήφθησαν και ο θείος και ο ξάδερφός τους – οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου – για την υπόθεση. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, πίεση στους τρεις αδερφούς ασκούσαν και μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκηδων από την πρώτη στιγμή του αιματηρού περιστατικού, που ήταν διατεθειμένα να συνεργαστούν, προκειμένου η υπόθεση να μην οδηγηθεί σε βεντέτα.

Στη συνέχεια, με συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης τα τρία κατηγορούμενα αδέρφια οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, προς εκτέλεση των ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί σε βάρος τους. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι τα τρία αδέλφια είχαν φύγει οπλισμένα από το χωριό και για τον λόγο αυτό η αστυνομία αναζητά και τον οπλισμό προκειμένου να εξακριβωθεί πόσοι ήταν οι πραγματικά εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή των πυροβολισμών. Παράλληλα, οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό κατασκευή σπίτι, γεγονός που στάθηκε η αφορμή να μετατραπεί το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη. «Οι κατηγορούμενοι είναι σε δεινή ψυχολογική κατάσταση»

Σε δηλώσεις του ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης Λευτέρης Καρτσώνας, έξω από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, λίγη ώρα μετά την παράδοση των τριών αδερφών επισήμανε ότι «πρώτιστο μέλημά μας ήταν η διασφάλιση της ακεραιότητας των εντολέων μας δεδομένου ότι το κλίμα είναι πολύ δύσκολο και υπάρχει τεράστιο κοινωνικό βάρος στους παράγοντες που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία».

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-de03ww4ocfg1" ></iframe> </div>

Σε ό,τι αφορά την ουσία της υπόθεσης και το γεγονός ότι τα τρία αδέρφια δεν παρέδωσαν τον οπλισμό τους, ο κ. Καρτσώνας τόνισε ότι τα αποδεικτικά μέσα θα προσκομιστούν «τη στιγμή που πρέπει. Στην παρούσα φάση αυτό που μας ενδιαφέρει είναι με νηφαλιότητα να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ηρεμία και την ασφάλεια στην ευρύτερη κοινωνία». Σύμφωνα με τον συνήγορο τα τρία αδέρφια «προσέρχονται για να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους». «Οι κατηγορούμενοι είναι σε δεινή ψυχολογική κατάσταση και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών για να απολογηθούν και να εκθέσουν τα πραγματικά περιστατικά», κατέληξε. Οι έξι διαφορετικοί τύποι όπλων που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν

Τουλάχιστον έξι διαφορετικοί τύποι όπλων φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα των Βοριζίων, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr βάσει των ευρημάτων από την αυτοψία στον τόπο του μακελειού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι από τους κάλυκες που περισυνέλλεξαν οι αστυνομικοί, στο «Φαρ-Ουέστ» των Βοριζίων χρησιμοποιήθηκαν: Τουλάχιστον ένα όπλο τύπου καλάσνικοφ,

ένα πιστόλι 9άρι, ένα πιστόλι 3.80 (είναι μικρότερου διαμετρήματος),

ένα πιστόλι των 7.65, ένα λειόκαννο κυνηγετικό,

ακόμα και 38άρι περίστροφο. Σε ό,τι αφορά στο καλάσνικοφ

Οι κάλυκες που έχουν βρεθεί είναι διαφορετικής προέλευσης, κινέζικοι και βουλγάρικοι, και εκτιμάται ότι στα εγκληματολογικά εργαστήρια πια, από το εντύπωμα επικρουστήρα στο καψύλλιο του φυσιγγίου είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν οι επίμαχοι κάλυκες που έχουν κατασχεθεί προέρχονται από διαφορετικά όπλα και πόσα είναι αυτά. Επίσης, από την αυτοψία φαίνεται να προέκυψε ότι ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης δέχθηκε πυρά περιμετρικά του 4×4 στο οποίο επέβαινε, ενώ εκτιμάται ότι η θανατηφόρα βολή συγκαταλέγεται σε μία από τις πέντε βολίδες πυροβόλου όπλου στην πόρτα του οδηγού. Πληροφορίες ότι η οικογένεια της 56χρονης θα επιστρέψει στο χωριό

Το μεσημέρι της Τρίτης, στον Αλικιανό Χανίων κηδεύτηκε, υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση η 56χρονη νοσηλεύτρια. Οι αστυνομικές αρχές έκαναν έφοδο στα κελιά των φυλακών Αλικαρνασσού, όπου είναι τρόφιμοι τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη – συγγενείς του 39χρονου νεκρού του μακελειού – για να διαπιστωθεί αν έχουν σχέση με την υπόθεση. Στα Βορίζια έχουν ενισχυθεί οι αστυνομικές δυνάμεις, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι η οικογένεια της 56χρονης είναι πιθανό επιστρέψει στο χωριό. Την ίδια ώρα, οι δηλώσεις και από τις δύο οικογένειες για την επόμενη μέρα κάθε άλλο παρά καθησυχαστικές δεν είναι με αποτέλεσμα να κυριαρχεί ο φόβος και η ανησυχία, με το ενδεχόμενο βεντέτας να παραμένει μετέωρο. Μάλιστα, σύμφωνα με το creta24.gr, η μητέρα των τριών αδερφών και του 27χρονου στον οποίο ανήκει το σπίτι που τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός δήλωσε πως αμέσως μετά την έκρηξη, τον βράδυ της Παρασκευής, η οικογένεια πήγε στο σπίτι του 27χρονου και ακολούθως ήρθε η αστυνομία. Το πρωί του Σαββάτου, έφτασε ο εμπειρογνώμονας και όταν η οικογένεια του 27χρονου έφυγε από το σπίτι, μέλη της οικογένειας Καργάκη είχαν βγει στα μπαλκόνια, τους χλεύαζαν και τους έβριζαν. «Γιατί δεν έπαιρναν τόσο καιρό το σπίτι; Μόλις το πήρε ο γιος μου τους “γυάλισε”», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα του 27χρονου.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-de051one0bxd" ></iframe> </div>