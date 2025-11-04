Βεντέτα στην Κρήτη: Παραδόθηκαν στις Αρχές τα τρία αδέλφια για το μακελειό στα Βορίζια

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση που συγκλόνισε την Κρήτη και το πανελλήνιο με την φονική συμπλοκή στα Βορίζια.

Παραδόθηκαν πριν λίγο στις αρχές και συνελήφθησαν τα τρία αδέρφια ηλκίας 27, 29 και 19 ετών που εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στα Βορίζια της Κρήτης το Σάββατο (04/11).

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αρχές εντόπισαν τα ίχνη ενός εκ των τρίων σε ξενοδοχείο του Τυμπακίου. Όταν μετέβησαν εκεί, δεν τον βρήκαν και ακολούθως προχώρησαν στην προσαγωγή του πατέρα και του γιου που διαχειρίζονται το ξενοδοχείο, προκειμένου να ασκήσουν πίεση στους καταζητούμενους.

Στη συνέχεια, η δικηγόρος των τριών αδελφών επικοινώνησε με τις αρχές και γνωστοποίησε σημείο στο οποίο θα μετέβαιναν τα τρία αδέρφια προκειμένου να παραδοθούν. Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στις συλλήψεις τους. Αυτήν την ώρα οι τρεις άνδρες οδηγούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και αύριο αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι ο τέταρτος αδελφός, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, παραμένει φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, ενώ φρουρούμενος νοσηλεύεται και ο ξάδελφος της οικογένειας με διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Το χωριό των 500 κατοίκων παραμένει φρουρούμενο από περίπου 400 πάνοπλους αστυνομικούς, με τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου.

Έξι συνολικά άτομα φέρεται να εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή, η οποία προήλθε από μια μακροχρόνια οικογενειακή διαμάχη. Ανάμεσά τους τέσσερα αδέλφια, ένας ξάδελφος και ο 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών που έχασε τη ζωή του μέσα στο αυτοκίνητό του. Θύμα και η 56χρονη νοσηλεύτρια, που είχε επιστρέψει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της και σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα.