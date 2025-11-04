Βορίζια: Drone και ανιχνευτής μετάλλων στην κηδεία της 56χρονης στον Αλικιανό

Κάτω από δρακόντεια αλλά και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας και με ανείπωτο πόνο τελείται σήμερα στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της άτυχης 56χρονης που έχασε τη ζωή της στην αιματηρή συμπλοκή το πρωί του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου στα Βορίζια Ηρακλείου, όταν έπεσε νεκρή από πυροβολισμούς.

Από νωρίς το πρωί, το σημείο γύρω από την εκκλησία περικυκλώθηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ενώ πρωτοφανές για τα τοπικά δεδομένα, είναι η εγκατάσταση ανιχνευτή μετάλλων στην είδοδο του ναού, για λόγους ασφαλείας.



Νωρίτερα, σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών υλών ερεύνησε τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το περιβάλλον είναι ασφαλές.

Επίσης, πάνω από την εκκλησία, πετούν ήδη drone προκειμένου η Αστυνομία να έχει τον πλήρη έλεγχο για όσο διαρκέσει η τελετή.



Δείτε φωτογραφίες: