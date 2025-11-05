Back to Top
Αιγιάλεια
Βορίζια: Βρήκαν καραμπίνα και φυσίγγια σε σπηλιά κοντά στο χωριό - Συνελήφθη ο γαμπρός του 39χρoνου θύματος

Το σημείο που ήταν η σπηλιά είναι γη η οποία ανήκει στον γαμπρό του νεκρού

Εξελίξεις στην υπόθεση της  βεντέτας στα Βορίζια, στην Κρήτη.

Μια κυνηγετική καραμπίνα μαζί με κυνηγετικά φυσίγγια και μεγάλο αριθμό φυσιγγίων 9mm για πιστόλια εντοπίστηκε πριν λίγο σε σπήλαιο κοντά στα Βορίζια.

Το σημείο που ήταν η σπηλιά είναι γη η οποία ανήκει στον γαμπρό του νεκρού, με την ΕΛΑΣ να προχωρά σε σύλληψη.

Οι αρχές θα εξετάσουν το όπλο προκειμένου να διαπιστωθεί έαν ήταν ένα από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην συμπλοκή.

Βορίζια Κρήτη Βεντέτα

