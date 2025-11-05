Βορίζια: Επιστρέφει στο χωριό η μητέρα της 56χρονης – Πού ψάχνει για όπλα η αστυνομία

Σήμερα πρόκειται να επιστρέψει σ το χωριό η μητέρα της 56χρονης που κηδεύτηκε χθες, ενώ η μητέρα του 39χρονου, ο οποίος σκοτώθηκε από πυρά της αντίπαλης πλευράς, απορρίπτει τις προσπάθειες για συμφιλίωση («σασμό»).

Έντονη είναι η ανησυχία για το τι θα ακολουθήσει στα Βορίζια μετά το αιματηρό περιστατικό του Σαββάτου. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο χωριό για να αποτραπούν νέα επεισόδια, ενώ αναμένεται και περαιτέρω ενίσχυσή τους, με τον συνολικό αριθμό των αστυνομικών να προσεγγίζει τους τετρακόσιους.

«Δεν μπορούμε να είμαστε πια γείτονες» δήλωσαν στο ΕΡΤnews οι συγγενείς του 39χρονου θύματος, οι οποίοι γυρνούν την πλάτη στις προσπάθειες της άλλης πλευράς να βρεθεί λύση και να επικρατήσει η λογική.

Μετά τη κηδεία του γιου της η μητέρα του είχε δηλώσει σχετικά: «Οκτώ φορές έχει γίνει «σασμός» μεταξύ μας και όλες τις φορές παραβιάστηκε».

Τα σχολεία που περέμεναν κλειστά από την περασμένη Δευτέρα, από σήμερα Τετάρτη 5/11 λειτουργούν με τηλεκπαίδευση ενώ κανονικά λειτουργούν τα σχολεία στον Ζαρό. Την ίδια ώρα εν αναμονή της έλευσης των ψυχολόγων είναι τόσο οι γονείς και τα παιδιά που διαβούν στο χωριό, όσο και οι εκπαιδευτικοί.

Σε ανοιχτούς τάφους και πηγάδια ψάχνουν με ανιχνευτές μετάλλων για τον παράνομο οπλισμό

Στο μεταξύ σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο, όπως μνήματα και πηγάδια, επεκτείνονται οι έρευνες -με ανιχνευτές μετάλλων- των Αρχών προκειμένου να εντοπίσουν τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στους πυροβολισμούς, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση στον Ψηλορείτη. Ωστόσο μέχρι και τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτα και όσοι γνωρίζουν κάτι δεν μιλούν.

Οι έρευνες αυτές βεβαίως θα συνεχιστούν, όπως θα συνεχιστούν και η έρευνες για την αποκάλυψη του βομβιστή που ανατίναξε με δυναμίτη την οικία ενός εκ των κατηγορουμένων, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει το νέο σπιράλ της βιάς μεταξύ των αντιπάλων οικογενειών.